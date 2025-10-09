Panel i besplatni pregledi u okviru projekta „Kontrola je u tvojim rukama“

Udruženje „Heroine“ u okviru nacionalnog projekta „Kontrola je u tvojim rukama“ 13. oktobra u 18 i 30 u Hotelu Rubin DHS Kruševac organizuje panel diskusiju koja ima za cilj podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke

Panel pod nazivom „Dojka, Menopauza i Inkontinencija“ okupiće eminentne stručnjake iz oblasti radiologije, onkologije, ginekologije i psihoterapije, koji će govoriti o važnosti preventivnih pregleda, psihološke podrške i edukacije žena o sopstvenom zdravlju. Moderatorka panela je Marija Lakić.

Na panelu će o govoriti: Dr Rada Joksimović Zmejkovski, radiolog i psihoterapeut – Važnost preventivnih pregleda, dr Miloš Počekovac, onkolog specijalista – Prevencija, zdravlje i bolesti dojke, dr Lazar Andrejević, ginekolog specijalista – Menopauza i inkontinencija i Milica Stamenković, psiholog i psihoterapeut – Uticaj psiholoških i psihosomatskih faktora na zdravlje žene.

U okviru projekta biće organizovani i besplatni preventivni pregledi dojki u TC Big Fashion Kruševac, 13. i 14. oktobra. Ultrazvučni pregledi namenjeni su ženama do 45 godina

Zakazivanje pregleda obavlja se svakog dana od 12:30 do 13 časova ispred karavana, a broj termina je ograničen.

Za sve dodatne informacije i potvrdu prisustva, molimo da se javite do 10. oktobra na broj telefona 069 2711130

O. M.

Foto: Instagram/ Udruženje žena „Heroine“