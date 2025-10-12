U utorak Oktobarski sajam sporta

Sportski savez grada Kruševca i Sportski centar Kruševac, pod pokroviteljstvom Grada, u utorak, 14. oktobra, u Hali sportova će organizovati Oktobarski sajam sporta

Tom prilikom predstaviće se 27 sportskih organizacija iz 15 sportova (fudbal, odbojka, peintbol, kik boks, tekvondo, košarka, karate, boks, gimnastika, ragbi, podvodni sport, rukomet, stoni tenis, sport osoba sa posebnim potrebama, džudo).

Oktobarski sajam sporta sastavni je deo manifestacije obeležavanja 14. oktobra, Dana oslobođenja Grada Kruševca.

Građani Kruševca imaće priliku da obiđu ovu postavku, upoznaju se sa sportovima i kruševačkim sportskim organizacijama i u direktnoj komunikaciji sa sportskim radnicima, sportskim stručnjacima i sportistima stvore jasniju sliku o mogućnostima koje pruža kruševački sport.

Izvor: Sportski savez grada Kruševca