Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisala je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju za 2025. godinu

Zahtevi se mogu podneti do 7. novembra, isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Ovaj sistem omogućava poljoprivrednicima da na jednostavniji i brži način podnesu zahtev, prate status prijave i ostvare pravo na finansijsku podršku.

Maksimalni iznos podsticaja koji jedan korisnik može dobiti za organsku biljnu proizvodnju u toku godine iznosi 2.520.000 dinara. Podrška je namenjena proizvođačima koji se bave organskim gajenjem voća, povrća, žitarica, aromatičnog i lekovitog bilja, kao i drugih kultura u skladu sa pravilima organske proizvodnje.

Detalji javnog poziva, kao i neophodni obrasci, dostupni su na zvaničnoj veb-prezentaciji eAgrar, dok se dodatne informacije mogu dobiti putem info-centra Ministarstva na brojevima 011/260-79-60 i 011/260-79-61, kao i u kontakt centru Uprave za agrarna plaćanja na 011/30-20-100 i 011/30-20-101, radnim danima od 7:30 do 15:30 časova.

Cilj ovih podsticaja je podsticanje prelaska na ekološki održivu poljoprivredu, povećanje broja organskih proizvođača i očuvanje prirodnih resursa, što doprinosi kvalitetnijoj i zdravijoj ishrani, kao i razvoju ruralnih područja Srbije.