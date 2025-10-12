Poraz odbojkašica Napretka na startu prvenstva

Počelo je prvenstvo Prve lige Srbije za žene u odbojci, gde su u 1. kolu odbojkašice Napretka u Kruševcu poražene od ekipe Novog Sada posle maratonskog meča i pet odigranih setova rezultatom 2:3 (16:25,23:25,25:6,25:7,13:15)

Gostujuća ekipa osvaja prva dva seta i vodi sa 0:2, potom Kruševljanke ubedljivo osvajaju dva seta i dolaze do rezultata 2:2, a Novosađanke su u tom periodu osvojile samo 13 poena.

Međutim, gostujući sastav uspeva da se konsoliduje i da osvoji odlučujući peti set i pobedi.

U narednom kolu, Napredak gostuje ekipi Zlatibora u Čajetini, a taj susret je na programu 18/19. oktobra.

I. M.