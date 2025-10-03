Novi projekti za unapređenje urbane infrastrukture Kruševca

– Saobraćajne gužve i održiva mobilnost u urbanim naseljima –

Na početku projekta koji se tiče saobraćajne gužve i održive mobilnosti u gradu Kruševcu razgovarali smo sa diplomiranom inženjerkom saobraćaja i savetnicom za saobraćaj Jelenom Brković iz Odeljenja za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Kruševac

Piše: Ognjen Milićević

U Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Kruševac najčešće dolaze građani koji prijavljuju velike brzine kretanja motornih vozila i nepropisno parkiranje.

– Kod nas uglavnom dolaze građani koji prijavljuju velike brzine kretanja motornih vozila i onda kao meru predlažu stavljanje ležećih policajaca. Onda mi na više lokacija postavljamo ležeće policajce. Na pešačkim prelazima krenulo je postavljanje pune platforme (platoa) – navela je naša sagovornica diplomirani inženjer saobraćaja i savetnica za saobraćaj Jelena Brković.

Građani se često žale i na nepropisno parkiranje na trotoarima.

– Naša nadležnost je postavljanje fizičkih prepreka na trotoarima. Na više lokacija postavili smo stubiće, kako bi se onemogućilo parkiranje – kaže ona.

Grad Kruševac je prvi grad koji je usvojio plan održive urbane mobilnosti, 2017. godine. Tri godine kasnije Kruševac svoje iskustvo aktivno deli sa drugim gradovima Srbije. Planom su predviđene mere usmerene na povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, povećanje pristupačnosti, povećanje kvaliteta javnog gradskog saobraćaja i na smanjenje korišćenja putničkih automobila. Cilj izrade Plana bio je definisanje vizije održive urbane mobilnosti, određivanje potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca saobraćaja u gradu Kruševcu, obezbeđenje socijalnog napretka, promovisanje inovacija, efikasna zaštita životne sredine i unapređenje sveobuhvatnog kvaliteta života građana, kao i uključivanje građana u proces planiranja.

– To je jedna vrsta strategije kojom se predviđa razvoj urbanog područja grada Kruševca. U prvi plan se stavlja pešačenje, vožnja bicikla, trotineta, javnog prevoza i korišćenje automobila. Planom je predviđen razvoj svih ovih vidova saobraćaja kako bi se onemogućilo korišćenje automobila. Sam plan je strateški dokument u kome je izložen plan aktivnosti koje bi trebalo da se realizuju. Tada su u gradu obeležene biciklističke trake na kolovozu. Trotoari su na više lokacija rekonstruisani. Devedeset posto gradova u Evropi uglavnom podržavaju ovaj plan i sa nacionalnog nivoa – objašnjava Brković.

Svake godine od 16. do 22. septembra u Kruševcu se održava Evropska nedelja mobilnosti – manifestacija koja favorizuje nemotorizovane vidove prevoza u gradovima u odnosu na automobilski saobraćaj.

– Pored tih strateških dokumenata grad je radio i kampanju za promovisanje ovog vida prevoza – Evropsku nedelju mobilnosti (kampanja traje 7 dana). Pored infrastrukture, veoma je bitno i podizanje svesti kod građana o štetnosti korišćenja automobila, uticaju na klimatske promene i zagađenju, na buku i zauzumanje prostora. Kod svih kategorija stanovnika u saradnji sa udruženjima biciklista i udruženjima dijabetičara sprovodimo kampanju o važnosti kretanja i zdravog načina života.

Od prošle godine počela je i realizacija projekta „Bezbedan put od kuće do škole“.

– Projekat se sastojao od analize bezbednosti puteva kojima se deca kreću. Pre toga je bio obavljen razgovor i anketiranje učenika, roditelja i nastavnika OŠ „Jovan Popović“. Zatim je izrađen projekat obeležavanja signalizacije (horizontalna, vertikalna i ona nestandardna – stope). Prošle godine su postavljeni pametni pešački prelazi na četiri lokacije u gradu. Oni svetle noću, rade na senzor. U večernjim satima pali se senzor i uključuje se osvetljenje. Uređujemo i javne prostore. Mnogi trgovi i parkovi u gradu su rekonstruisani (Iločki trg, Pionirski park…).

Grad Kruševac dobio je prvu nagradu za obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti za 2019. godinu u katergoriji većih opština. Svrha dodeljivanja Nacionalne nagrade je promocija uspešne kampanje i podizanje svesti o potrebi lokalnog delovanja u oblasti održive urbane mobilnosti. Pilot projekat je podrazumevao obeležavanje biciklističkih traka u dužini od oko 1300 m u Aerodromskoj ulici u Kruševcu, kao i postavljanje digitalnog brojača biciklističkog saobraćaja sa displejem u istoj ulici. Pored unapređenja biciklističkog saobraćaja, pilot projekat je podrazumevao i unapređenje informisanosti građana Kruševca o javnom gradskom prevozu. Na oko 30 stajališta gradskog prevoza u Kruševcu postavljene su nove mape i redovi vožnji gradskih autobuskih linija.

U okviru pilot projekta podržano je i održavanje Evropske nedelje mobilnosti, a izvršeno je i snimanje aktivnosti tokom manifestacije, nakon čega je pripremljen promotivni video materijal. Sve ovo doprinelo je da se grad Kruševac nađe među tri finalista za prestižnu nagradu Evropske komisije za organizovanje Evropske nedelje mobilnosti. Evropska nedelja mobilnosti (European Mobility Week – EMW) 2019. godine pokazala se kao veliki uspeh za zemlje Zapadnog Balkana. Između ostalog, povećala je svest o održivoj urbanoj mobilnosti u manjim i većim opštinama širom regiona. Četiri grada u balkanskim zemljama – Rethymno i Karditsa iz Grčke, Kruševac iz Srbije i Ordu iz Turske bili su među 12 finalista Evropske nedelje mobilnosti.

– Tada smo bili prvi grad u Evropi, a dobili smo nagradu od Evropske komisije, a 2023. smo dobili nagradu od francuske ambasade eko opštine u kategoriji održiva urbana mobilnost.

Po rečima naše sagovornice, trenutno se radi na dva projekta – jedan je evropski Horizon projekat „Elaborator“. Projektom je predviđeno uapređenje pešačenja i javnog prevoza. Radiće se i reorganizacija prostora u Brijanovoj ulici – ulici sa najvećom frekvencijom pešaka. Planira se ukidanje parkiranja – da se ceo prostor koristi za pešake, a deo prostora će se rekonstruisati. Druga mera je unapređenje javnog prevoza.

Podsećamo, 14. oktobra 2023. godine otvoren je adrenalinski park koji obuhvata Skejt park, pamp trek stazu i teretanu na otvorenom sa bezbednosnom podlogom, nedaleko od stadiona Jedinstvo u Kruševcu. Januara prošle godine svečano je otvoren prvi pešački mostu u Kruševcu – pasarela, koji je značajno smanjio gužve u saobraćaju. Otvaranju su prisustvovali brojni politički i društveni predstavnici Grada.

Mali crveni električni autobus „Kolibri“ od 2020. godine besplatno nudi razgledanje grada svim sugrađanima i turistima. Ovaj ekološki prevoz i ove letnje sezone saobraća svakog dana od 10 do 18 i 30 časova, pružajući mogućnost upoznavanja sa najznačajnijim znamenitostima Kruševca.

Uređena je pešačka staza i postavljene su klupe od stadiona „Radomir Mićić Miče“ kod bazena do jarbola na Bagdali, jednom od omiljenih izletišta Kruševljana.