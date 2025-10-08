Oktobar – mesec zdrave hrane

Svake godine u Srbiji se oktobar obeležava kao mesec pravilne ishrane, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na značaj zdravih prehrambenih navika i prevenciju bolesti povezanih sa nepravilnom ishranom

Ova tradicionalna manifestacija sprovodi se u organizaciji Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz podršku mreže zavoda i instituta za javno zdravlje širom zemlje. Tokom celog meseca organizuju se brojni edukativni programi, radionice, predavanja i akcije namenjene svim uzrastima – od dece predškolskog uzrasta do starijih sugrađana.

Cilj obeležavanja je da se građani podstaknu na zdravije životne navike, kao što su redovni obroci, unos svežeg voća i povrća, dovoljan unos tečnosti i smanjenje konzumacije brze hrane, šećera i gaziranih pića.

Stručnjaci podsećaju da pravilna ishrana, uz fizičku aktivnost, ima ključnu ulogu u prevenciji gojaznosti, dijabetesa, srčanih i drugih hroničnih bolesti, ali i u očuvanju energije i dobrog raspoloženja.

Oktobar je zato idealna prilika da svako od nas napravi mali, ali važan korak ka zdravijem načinu života, jer – zdravlje počinje na tanjiru.