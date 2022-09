Samostalni sindikat o minimalnoj zaradi i aktuelnoj situaciji u preduzećima

Na danas održanoj sednici Veća samostalnih sindikata Srbije za grad Kruševac i opštine Ćićevac, Brus i Varvarin, na kojoj je prisustvovao i Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSS Srbije, govorilo se o minimalnoj zaradi i ekonomskom položaju zaposlenih, te o kapacitetima SSSS za ozbiljnije proteste ukoliko, kako se moglo čuti na sednici, naredne godine dođe do socijalnih nemira

Da socijalne nemire u Srbiji možemo očekivati naredne godine, ali da je pitanje koliko će sindikati moći da učestvuju u tome, istakao je Zoran Mihajlović, sekretar Veća SSS Srbije. Prema njegovim rečima, rezultati ankete koja je sprovedena na tu temu, pokazali su da su se samo dva granska sindikata izjasnila za štrajk, a da je 26 bilo protiv.

-Politika je ušla u strukture sindikata, u članstvu imamo puno zaposlenih u javnom sektoru a oni bi teško dobili dozvolu da protestuju. Veliki problem je u predsednicima granskih sindikata. Imaju slabe kontakte sa bazom i kao da se plaše– rekao je Mihajlović.

Govoreći o pregovorima o minimalnoj zaradi između predstvanika sindikata, poslodavaca i države, Mihalović je kazao da je to bila samo farsa, te da kada bi se poslodavci pitali, oni nikada ne bi podigli minimalnu zaradu i, ako je kazao, svaki put ucenjuju državu da podigne neoporezovani deo.

Kazao je i to da će minimalna cena rada od 40.000 dinara, predviđena za narednu godinu, samo dodatno povećati broj siromašnih.

– Ako će povećanje minimalne zarade biti 14,5 odsto a trenutna infalcija je negde između 13 i 14 odsto, a računamo da će do kraja godine biti 20 odsto, jasno je da će oni koji rade za minimalac ali i svi ostali, biti u veoma teškom položaju. Mislim da će sledeća godina biti godina socijalnog bunta, štrajka i protesta jer sa ovim platama ljudi neće moći da prežive. Veliko je opterećenje, nezadovoljstvo, i mi moramo sa sindikatima na terenu da vidimo kako i na koji način da izađemo iz ove priče – kazao je on.

Sindikati traže da se zbog nestabilne ekonomske situacije minimalna cena rada utvrđuje dva puta godišnje.

-Tražimo da to bude dva puta godišnje jer to više nije stabilno tržište kako je bilo, nije inflacija od tri do četiri odsto na godišnjem nivou, sada je drugačije i sve dok ta situacija traje mislim da socijalni dijalog mora da bude češći, moramo da se dogovaramo i sa državom i sa poslodavcima kako da izalazimo iz te priče. Ako to radimo jednom godišnje, onda gubimo tempo, korak sa svim ovim dešavanja, a onda ćemo imati i socijalne nemire, što nije u interese ni radnika ni države- poručio je Mihajlović.

D.P.