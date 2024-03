Sa skupštine: O kadrovskim planovima, razvojnom Programu Grada…

Na drugom delu Skupštine, za koju je predviđeno da traje do 22 časova, pred odbornicima su se našli Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica i Službe interne revizije Grada Kruševca za 2024. godinu, kojim je predviđeno da se broj zaposlenih u Gradskoj upravi poveća za 40

Odbornik Srđan Milivojević rekao je da u Srbiji i našem gradu postoji problem sa kadrovima, jer se diplome kupuju, kao da nije potreban veći broj zaposlenih, jer je to trošak, već da se mladi ljudi adekvatno pripremaju za odgovarajuće pozicije. Vesna Anđelić, načelnica Gradske uprave rekla je da su kadrovi Gradske uprave izuzetno stručni, da su brojne projekte izneli, da će u istom maniru nastaviti i da to nisu ljudi „od juče“, već školovane i odgovorne osobe. Nakon njenog obrazloženja većalo se i o predlogu programa razvoja Grada za 2024. i projekciji za 2025. i 2026, o Nacrtu Programa uređivanja građevinskog zemljišta za tekuću godinu i o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje. Detaljan plan razvoja grada predočila je prisutnima Snežana Radojković, zamenica gradonačelnika. Ovaj plan obuhvata urbanističko planiranje, uređenje građevinskog zemljišta, izgradnju komunalne infrastrukture, neophodno usklađivanje funkcija u društvenim delatnostima, očuvanje postojećih i stvaranje novih vrednosti nacionalne kulture, kao i jačanje socijalne sigurnosti građana.

-U pripremi ovog programa ostvarena je saradnja sa javnim preduzećima, ustanovama i mesnim zajednicama čija se delatnost odvija na teritoriji Grada Kruševca. Kao što znate osnova ovog dokumenta su predložene investicije naših mesnih zajednica, koje su njima neophodne za poboljašnje života u lokalnoj zajednici-rekla je Radojkovićka.

U 2024. godini planirana su investiciona ulaganja u iznosu od preko 1.7 milijardi dinara koje će realizovati Gradska uprava, a iz navedenih sredstava će se finansirati sledeće aktivnosti: Za otkup zemljišta odvojeno je 216 miliona dinara, a najvažnija investicije za koje će biti otkupljeno zemljište je izgradnja Istočne obilaznice, i to 100 miliona dinara, otkup zemljišta za Novo groblje biće 50 miliona.

I ova tačka dnevnog reda izazvala je debatu, opozicioni odbornik Stefan Bojčić rekao je da grad ne treba da se ponosi infrastrukturom, već visokim platama, penzijama i socijalnim davanjima. Vladan Mitić, odborničke liste „Srbija protiv nasilja“ dr Branislav Bata Andrić je rekao da nije normalno da se iz gradskog budžeta izdvoji 10 miliona za seoska groblja, da se vlast ponaša kao „da žive u starom Egiptu“ i da ulažu u smrt, a da su izdvojili nula dinara za besplatne đačke udžbenike. Gradonačelnik Manojlović je rekao da mu nije jasno kako su uspeli da dovedu u vezu pomoć đacima i kupovinu parcela za groblje.

-Groblja su naša neophodnost i poštovanje prema precima, mi moramo rešiti problem prostora za sahranjivanje u gradu i na selu. Rešenje za besplatne udžbenike možemo naći, mada to je teško, jer postoji previše izdavačkih kuća i različitih cena i za to bi nam bio potreban odgovarajući standard-izložio je Manojlović.

Odbornik opozicije Dejan Stevanović je još jednom skrenuo pažnju na problem parkiranja u gradu, te da je neophodno da se u gradu postave pešački semafori i da se nađu rešenja za smanjenje gužve u gradskom jezgru.

-Od konstitutivne sednice bavimo se tom tematikom, Kruševljani svuda idu autom. Rešenja postoje u toku je izrada jednog projekta, a to je izgradnja parking prostora na području današnje nove pijace, on će biti svetskog dizajna, imaće zeleni park na vrhu zgrade i dobroj meri će rešiti problem parkinga u tom delu grada-odgovorio mu je gradonačelnik i dodao da je u planu i izgradnja parkinga u Železničkoj ulici, sa kog bi bilo moguće organizovati prevoz građana električnim vozićem do centra.

Na pitanje opozicije šta će se desiti sa bioskopom Evropa, Manojlović je rekao da je ovaj objekat u procesu restitucije, što znači da je reč o privatanom objektu i da se nada da će vlasnici prepoznati potrebu za smeštajnim kapacitetom i ponovo od njega načiniti hotel.

