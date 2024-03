Četvrta sednica Skupštine: U gradskoj kasi rekordnih 6,5 milijardi

Na četvrtoj sednici Skupštine Grada u novom sazivu pred odbornicima se našlo 60-tak tačaka dnevnog reda, a najznačajnija koja je usvojena je Odluka o budžetu Grada za 2024. godinu, prema kojoj je predviđeno da ukupni prihodi i primanja, odnosno rashodi i izdaci budžeta, budu 6,5 milijardi dinara. Od pomenutog iznosa, 6,3 milijardi su sredstva iz budžeta, a 226.1 miliona sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika. Usvajanju budžeta predhodila je žučna debata odbornika vladajuće partije i opozicije koja je trajala šest časova i u kojoj su predstavnici opozicije iscrpno obrazlagali svoje amandmane povodom gradskog budžeta

Odlukom o budžetu Grada Kruševca za 2024. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6.577.974.681 dinar, od toga 6.351.811.652 dinara sredstva iz budžeta i 226.163.029 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika.

Ukupni prihodi i primanja Grada ostvariće se iz prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 773.086.641 dinar, koja se sastoje od prenetih neutrošenih sredstava sa računa izvršenja budžeta u iznosu od 705.910.612 dinara i prenetih neutrošenih sredstava sa računa sopstvenih sredstava budžetskih korisnika u iznosu od 67.176.029 dinara. Zatim, tekućih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 5.645.901.040 dinara i to: ustupljenih i izvornih prihoda budžeta u iznosu od 5.040.000.000 dinara, transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 514.901.040 dinara i primanja od prodaje zemljišta u iznosu od 91.000.000 dinara, kao i tekućih prihoda i primanja iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 158.987.000 dinara.

Ukupni rashodi i izdaci Grada izvršiće se kao tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu sa računa izvršenja budžeta u iznosu od 6.351.811.652 dinara, i kao tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iz drugih izvora budžetskih korisnika u iznosu od 226.163.029 dinara.

– Postoji jasan sistem zakonom utvrđen kako se pristupa kreiranju budžeta. Najvažnija je stvar da se budžet sastoji iz prihodne i rashodne strane. Meni je žao što je tokom Javne rasprave bavilo samo stranom kako potrošiti, a ne kako uvećati budžet. Ovaj budžet je baziran na željama i realnim mogućnostima i cilj nam je da do kraja godine bude u što većoj meri ostvaren. Imamo strukturu primanja na osnovu koje smo i bazirali na koji način ćemo utrošiti sredstva, a da bude u korist svih građana. Iz godine u godinu se budžet povećava, kako bi moglo što više da se radi. Privreda naše države i grada je izuzetno jaka, a u formiranju budžeta mi smo se vodili zakonskom odredbom da budžet ne može da bude veći nego za 8.5 odsto u odnosu na prošlu godinu – rekao je Ivan Manojlović, gradonačelnik Kruševca.

Gradonačelnik je zatom odbornicima pokazao grafikon koji pokazuje koliko je budžet uvećan kroz godine.

– Ovaj grafikon govori o stabilnosti. Kruševac ima rekordni budžet o 6,5 milijardi bez kreditnih zaduženja, to je svima nama za ponos, to znači da imamo realnu osnovu da radimo i razvijamo naš grad. Imamo brojne projekte koji se realizuju kroz donacije ministarstava, pa je to već i u budžetu predviđeno kroz budžetske rezerve. Trudićemo se da se podjednako radi u gradu i na seoskim područjima. Mislim da ovaj budžet pokazuje koliko smo se posvetili, pred nama je dinamična godina i dosta rada – rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je pročitao brojne investicije i kapitalne projekte koji će biti finansirani budžetom, a od najvećih se izdvajaju izgradnja istočne obilaznice, deponija u Srnju, rekonstrukcija zgrade Doma sindikata, izgradnja novog sportskog stadiona „Jedinstvo “i pratećih terena i parkova, proširenje azila za pse, rekonstrukcija javnog osvetljenja u ulicama Kruševca, izgradnja pristupne saobraćajnice i parking prostora kod aerodoroma „Rosulje“ i kod fabrike Goodyear.

Budžetom su predviđene i rekonstrukcije brojnih osnovnih škola i vrtića na području Grada, uređenje i asfaltiranje brojnih ulica te izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, prodavnica suvenira na Jastrepcu, a najavljeno je i formiranje prostora za sva boračka udruženja u Kruševcu.

Odbornici opozicije uputili su nekoliko amandaman u kojima su tražili da se novac iz budžeta drugačije opredeli. Među prioritetima opozicije se izdvaja to da novac treba usmeravati više u socijalna davanja, zatim da treba formirati fond za lečenje teško obolesne dece, da svim đacima treba obezbediti besplatne užine i udžbenike.

Dr Vladimir Savić, iz odborničke grupe “Život je u pitanju” SSP, Pokret slobodnih građana, Sindikat Sloga pitao je kada će doći da na red finansiranje fonda za lečenje teško bolesne dece, i da humanost treba da bude na prvom mestu u Kruševcu, a ne izgradnja novih stadiona za fudbal, koji u našem gradu niko ne igra. Takođe istakao je da treba povećati platu pratiocima dece sa posebnim potrebama, čija su primanja izuzetno niska.

– Lečenje ove dece je skupo i mnoga deca ne dočekaju našu pomoć, ovo je pitanje svih pitanja i bitnije je od bilo čega što postoji na svetu, to je nadstranačko pitanje. Rekli ste da ste raspoloženi za svaki dobar savet, i ja ne vidim šta je u ovom našem savetu loše.

Predsednica skupštine dr Dragana Barišić odgovorila mu je da naša država ima taj fond, i sredstva uopšte nisu mala i da se sadašnja vlast mnogo više bavi tim problemom, nego prethodna. Gradonačelnik je rekao da svi ljudi imaju dobre namere, i da dečiji život vredi više od bilo koje ulice na svetu, ali da Kruševac nema kapacitet da se nosi sa tim problemom, a da o njemu odgovorno brine fond na nivou države.

– Hajde da budemo na istom zadatku,da budemo Kruševljeni koji brinu ovde. Mora da znate da budžet koji je na nivou Srbije za lečenje bolesne dece iznosi 7.2 milijarde, što je za milijardu više od našeg . Plan predsednika Vučića je da se kad se formira Vlada, da se taj budžet formira. Naša Gradska uprava nema kapacitet za rešavanje tako velikog problema.

Stefan Bojčić odbornik opozicije rekao je da budžet napravljen tako da bi se stekli partijski politički poeni i da je budžet „trn u oku“ svim nezaposlenim Kruševljanima i onima sa malim primanjima, i da treba inflacija da se uzme u obzir kada se govori o budžetu i platama. Zoran Tomić, šef odborničke grupe SNS, odgovorio je da opozicija u svom stilu ponovo politizuje tragediju i zapitao ih, kao i inače, zbog čega oni nisu fromirali fond za lečenje dece dok su bili na vlasti.

Predrag Petronijević odbornik opozcije je rekao da je budžet formiran tako da bi se funkcioneri bogatili, a građani pljačkali i da uopšte nije razvojni. Ksenija Bradić odbornica sa iste liste, rekla je uprkos sredstvima koja se opredeljuju za kulturu, kultura u našem gradu na najnižem nivou, i da nam je potrebna sala za koncerte klasične muzike, a ne sportska. Borislav Zogović odbornik opozicije, rekao je da ravnomerno treba rasporediti sredstva (90 miliona) u sportu, što nije bio slučaj prethodnih godina.

– Nadam se da će sredstva u ovom budžetu bolje da budu raspoređena, ne postoji klasifikacija sportova i klubova. Moramo da imamo izveštaj klubova šta su oni napravili sa tim sredstvima, mora da postoji njihova odgovornost. Zbog loše kvalifikacije deca odlaze iz našeg grada da igraju za druge klubove, jer nemaju uslove.

Ivan Manojlović, gradonačelnik mu je odgovorio da je upitno šta znači ravnomerno i da je Gradska uprava otvorena za diskusiju na tu temu kako bi se utvrdili kriterijumi koje klubovi moraju zadovoljavati da bi dobili sredstva, ali i da se mora voditi računa i tome da ta klasifikacija ne ugrozi opstanak malih klubova.

Dušanka Milosavljević, odbornica opozicije rekla je da budžet treba da ima drugačije piroritete navevši kao gorući primer podjastrebačka sela, koja još uvek nemaju vodu i regionalne deponije u Srnju.Nakon njenog obraćanja, za reč se javio direktor JKP Vodovod Kruševac, Vladimir Milosavljević i objasnio na koji način teku radovi u pomenutim selima. ebata se povela i o dugu Toplane, a direktor ovog javnog preduzeća, Dušan Gvozdenović rekao je da je raspoložen za svaku konstruktivnu kritiku, ali da postoji plan kojim bi Toplana za narednih par godina trebalo da izađe iz duga, da energenata ima dovoljno, kao i prethodnih pet godina, te da neće doći do poskupljenja grejanja.

Na četvrtoj sednici Jasmina Palurović odbornica liste “Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane” i Katarina Panić odbornica odborničke grupe “Život je u pitanju” SSP, Pokret slobodnih građana, Sindikat Sloga, podnele su ostavku, a njihova mesta u parlamentu sada su zauzele Anđelina Gligorijević (SNS) i Marija Vučković (Život je u pitanju). Gorana Mladenović, razrešena je funkcije člana Gradskog veća, dok je kompozitor Miroljub Arandželović Rasinski izabran za novog, ponosno i časno odavljati svoj posao.

Inače, odbornici Srpske napredne stranke, odrekli su se dnevnica sa ove sednice u korist Miroslava Đorđevića iz sela Vratare, kao pomoć, takođe gradonačelnik Ivan Manojlović odrekao se iste plate u korist iste porodice.

U toku je pauza, a nakon nje će se pred odbornicima će se naći i Kadrovski plan Gradske uprave, Gradskog pravobranilaštva, Službe mesnih zajednica i Službe interne revizije Grada Kruševca za 2024. godinu, kojim je predviđeno da se broj zaposlenih u Gradskoj upravi poveća. Odbornici će većati i o predlogu programa razvoja Grada za 2024. i projekciji za 2025. i 2026, o Nacrtu Programa uređivanja građevinskog zemljišta za tekuću godinu i o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje.

Na dnevnom redu su i programi rada javnih preduzeća i ustanova u narednoj godini te više predloga izmena i dopuna planova detaljne regulacije određenih delova grada.

M. J.