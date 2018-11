Sa sednice Skupštine Grada: Vlast zadovoljna izvršenjem budžeta, opoziciju „ućutkala“ tehnika

U lokalni budžet se za prvih devet meseci slilo 66 odsto ukupno planiranih sredstava za ovu godinu što je sličan procenat izvršenja iz prethodnih godina, dok je rashodna strana ostvarena sa 56 odsto, što govori o značajnim uštedama. To su na današnjoj, 19. sednici Skupštine Grada, saopštili predstavnici vladajuće Srpske napredne stranke. Izvršenje budžeta ali i odluke o javno privatnom partnerstvu za javnu rasvetu, porezu na imovinu te izboru članova Saveta za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana kritikovala je opoziciona Demokratska stranka. Simptomatično je da se samo tokom izlaganja odbornika te stranke, Milomira Marinkovića, u direktnom televizijskom prenosu čulo jako brujanje, odnosno nije moglo jasno da se čuje šta govori. Brujanja nije bilo kada su govorili predstavnici vlasti.

O izvršenju budžeta za period januar – septembar govorio je pomoćnik gradonačelnice za investicije, ekonomski razvoj i finansije Miroljub Ćosić koji je kazao da je u odnosu na isti period prošle godine budžet imao za 200 miliona dinara, odnosno za 11 odsto, veći priliv. On je podsetio da bužet u ovoj godini rebalansom povećavan nekoliko puta zbog dodatnih sredstava, uglavnom iz Republike i raznih ministarstava, te da je od prvobitno planiranih 3,2 milirade dinara dostigao iznos od 3,63 milijarde.

– U prvih devet meseci u budžetsku kasu slile su se 2,3 milijarde ili 66,03 odsto planiranog budžeta. U strukturi prihoda preneti prihodi iznose 103 miliona ili 4,5 odsto, ostvareno je 562 miliona dinara izvornih prihoda koji čine 24,54 odsto, od čega je porez na imovinu iznosio 337 miliona. Ustupljeni prihodi iznose 1,12 milijardi, od čega porez na zarade donosi 844 miliona ili 36 odsto. Transferna sredstva donela su budžetu 488 miliona, oko 350 miliona dinara je nenamenski transfer, a tekući trasfer iznosio je 135 miliona, dok je kapitalni bio 2,8 miliona – naveo je Ćosić.

Rashodi su, kako je naveo, u prva tri kvartala realizovani u iznosu od 1,95 milijardi ili 56 odsto od plana i u odnosu na isti period lane manji su za 14,41 odsto.

Objasnio je da je smanjenje rashoda posledica ušteda po različitim osnovama preciziravši da umanjenje rashoda na poziciji gradonačelnika iznosi 27 odsto, na poziciji Gradske uprave 22 odsto, saobraćajne strukture čak 82 odsto, subvecija za aerodrom 33 odsto, upravljanja javnim dugom za 95 odsto.

Naveo je da za investicije i investiciono održavanje potrošeno 422 miliona, od čega su investicije iznosile 130 miliona. U objašnjenju zašto je malo sredstava utrošeno na investicije, Ćosić je kazao da je do toga došlo jer je deo investicija završen sredstvima koja su došla sa strane, potom jer nije bilo prenetih obaveza iz prethodne godine te zato što investicioni radovi još traju i pravi iznos investicionih ulaganja znaće se na kraju godine.

Istakao je da je Grad završio isplatu duga koji je 2012. godine iznosio 800 miliona dinara te da je gradska kasa krajem septembra bila u suficitu za više od 340 miliona dinara.

Iako je na dnevnom redu bila Odluka o izvršenju budžeta, a ne o usvajanju budžeta odbornik Demokratske stranke Milomir Marinković je u izjavi medijima kazao da je „budžet predizborni do sada, a ne ni razvojni ni investicioni“.

– Prvo budžet neće biti ispunjen do kraja godine, drugo u kapitalne investicije nije uloženo ni dvadesetak odsto realizovanog budžeta. Na poziciji opšti ostali poslovi potrošeno je 356 miliona dinara. U toj stavci su svi sumnjivi poslovi koji se ovde finansiraju jer mi odbornici nemamo uvid šta se pod tim podrazmeva. Nemoguće je da se za takve poslove izdvoji deset, dvadeset puta više nego za poljoprivredu ili nego za kapitalne investicije – rekao je on

On je kritikovao i to što su mediji koji se finansiraju iz budžeta dostupni samo predstavnicima vladajuće većine.

– Te greške su pravile i prethodne vlasti pa su prošle kako su prošle, a sada ih pravite i vi. Informacije koje su od značaja za gradjane ne mogu se sakriti, građani primećuju sve nepravilnosti koje se dešavaju – kazao je Marinković.

Odgovarajući na kritike gradonačelnica Jasmina Palurović je rekla da brojke govore da je lokalna samouprava dobro radila podsetivši da je isplaćena poslednja rata kredita te da na toj poziciji Grad u prvih devet meseci ima uštedu od 95 odsto. Troškovi javne rasvete, dodala je, smanjeni su za 55 odsto, a od Republike dobijena su sredstva za brojne projekte u oblasti infrastrukture, zaštite životne sredine, uredjivanja škola.

Šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Predrag Vukićević napomenuo je da smanjenje od 82 odsto na poziciji saobraćaj znači da su iz budžeta Republike došla značajna sredstva, čak 650 miliona dinara, te da je zahvaljujući tome sva građevinska operativa Kruševca zauzeta.

Govoreći o Odluci na osnovu koje će biti utvrđivan iznos poreza na imovinu za 2019. godinu predsednik Skupštine Živojin Miloradović podsetio je da se on utvrđuje na osnovu kretanja cena nekretnina u odgovorajućoj zoni. Objasnio je da, iako su cene poljoprivednog i šumskog zemljišta u trećoj, odnosno trećoj i četvrtoj zoni povećane od 48 do 140 odsto, te kuća za stanovanje u trećoj zoni za 19 odsto, a u četvrtoj za 107 odsto, osnovica za oporezivanje će biti povećana najviše za deset odsto.

– Ako bi se striktno primenio Zakon moralo bi da dodje do značajnog skoka poreza za pomenute nepokretnosti i zato smo odlučili da to bude najviše za deset odsto. Istovremeno doći će do smanjenja kod pojedinh nepokretnosti jer je cena kuća u prvoj zoni pala za 11 odsto, poslovnih zgrada za 8,6 odsto, gradjevinskog zemljišta u drugoj zoni za 33 odsto – precizirao je on.

Odbornici skupštine Grada usvojili su i Odluku o pokretanju javno – privatnog partnerstva za rekonstrukciju i održavanje preostalog dela javnog osvetljenja.

Govoreći o tome gradonačelnica Jasmina Palurović kazala je da je reč o nastavku projekta kojim je već zamenjeno oko 12.200 sijalica u prigradskim mesnim zajednicama te da podaci iz Dedine pokazuju da je za tri meseca ostvrena ušteda od oko 83 odsto u potrošnji električne enrgije.

– Tim javno – privatnim partnerstvom nije obuhvaćeno uže gradsko jezgro. Cilj je da se zamene živine sijalice, drugi projekat bi obuhvatio oko 6.200 sijalica koje su ostale u gradskom jezgru. Osim ušteda, a podaci pokazuju da su nam troškovi za javnu rasvetu u ovoj godini manji za 55 odsto, tu su i pozitivni efekti u zaštiti životne sredine – rekla je ona.

Skupština je usvojila i odluku o imenovanju petoro članova Saveta koji će pratiti sprovođenje lokalnog antikorupcijskog plama. Odbornik DS-a Milomir Marinković kritikovao je to što su, prema njegovom saznanjau, pojedini članovi Saveta članovi vladajuće stranke. Predsedavajući Skupštinom Živojin Miloradović odgovorio mu je da je Savet izabran na osnovu javnog konkursa, da su svi mogli da se prijave te da Gradsko veće nije proveravalo strančku pripadnost kandidata.

Odbornici su na sednici za zamenika predsednika Skupštine ponovo izabrali Sinišu Maksimovića, odbornika SPS-a koji je na prošloj sednici dao ostavku na tu funkciju iz proceduralnih razloga. Doneli su i odluku o izboru Violete Kaplarević za direktorku Kulturnog centra Kruševac. Na Skupštini Grada usvojene su i odluke o uređenju grada, o održavanju čistoće i podizanju zelenih površina, o određivanju autobuskih stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika. Usvojen i Predlog plana detaljne regulacije „Železnička 1“ te doneto više rešenja.

