Rukometašice Napretka poražene u Aranđelovcu

U okviru dvanaestog kola Super lige za žene rukometašice Napretka su minimalno poražene u Aranđelovcu od Bekament BB sa 26:25 poluvreme 13:16 u korist Napretka

Kruševljanke su na ovoj utakmici od početka pa sve do pedeset sedmog minuta bile u voćstvu,imale ipet golova prednosti početkom drugog poluvremena i igrale dobro ali onda dolazi do pada u igri Napretka pa domaće izjednačuju rezultat na 25:25 i do kraja susreta daju još jedan gol i uspevaju da totalno preokrenu meč i ostvare minimalnu pobedu.

Posle ovog kola Kruševljanke su na deobi devetog pretposlednjeg mesta i desetog poslednjeg mesta sa ekipom Vojvodine iz Novog Sada sa tri osvojena boda.U sledećem trinaestom kolu Kruševljanke na svom terenu dočekuju Železničar iz Inđije,taj susret se igra u subotu 3. februara u 19h i 30 minuta u Hali sportova u Kruševcu.

I.M.