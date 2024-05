Rukometašice Napretka pobedom nad Naisom u baražu

Posle početnog poraza u doigravanju za opstanak kod Bekamenta u Aranđelovcu minimalnim rezultatom 24:23 usledila je tronedeljna pauza, usled obaveza seniorske reprezentacije, pa su taj period rukometašice Napretka sa stručnim štabom na najbolji mogući način iskoristili da doteraju formu i budu spremne onda kada je najpotrebnije, a to je finiš prvenstva u doigravanju za opstanak.

Usledila je zatim pobeda na domaćem terenu nad ekipom Mladost iz Nove Pazove 34:28, pa velika Pobeda, i to kod direktnog rivala u borbi za opstanak na njihovom parketu, kragujevačkog Radničkog rezultatom 26:28, zatim je usledio poraz kod Vojvodine iz Novog Sada sa 29:24. Ispostaviće se kasnije da dobre igre u doigravanju nisu mogle da spasu probuđenu Vojvodinu zbog velikog zaostatka u bodovima u regularnom delu prvenstva.

I onda dolazi šlag na torti gde u poslednjem kolu plej auta, u kojem nema više popravnog, rukometašice Napretka junački igraju i na svom terenu, posle teške borbe, pobeđuju veoma dobru ekipu Naise iz Niša rezultatom 22:19 (13:10).

Kruševljanke su tokom prvog poluvremena briljirale, igrale dobro i kao posledica toga je i vođstvo od tri gola razlike 13:10. Na početku drugog dela počinju da čine kardinalne greške, jer su važnost susreta i trema učinili svoje i vezali im i ruke i noge, pa su bile, na isteku 48. minuta, u deficit od dva gola.

Na semaforu je 15:17 za Naisu. U tom trenutku klupa Napretka traži tajm aut i posle toga Kruševljanke igraju do poslednjeg atoma snage, na golu spušta roletnu i briljira golmanka Čarapanki Dijana Balaban, a u napadu gol gošći rešetaju Katarina Radović, Olja Nikolić i ostale raspoložene igračice Napretka. Kao posledica toga na kraju utakmice dolaze do velike i zaslužene pobede koja ih vodi u baraž i to sa trećeplasiranom ekipom iz Super B lige, a to će da bude jedna od ekipa – Ruma ili Radnički iz Beograda.

Iz Super lige su ispali Vojvodina iz Novog Sada i Radnički iz Kragujevca, a novi članovi elite su Bor i Beograd.