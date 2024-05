TRY ALL SPORT za uspon kruševačke odbojke

Nastavljena je akcija pomoći Trayal korporacije kruševačkom sportu, a kroz program TRY ALL SPORT, sportski klubovi i takmičari u individualnim sportovima u ovoj godini dobijaju donaciju u ukupnoj vrednosti od milion evra. Danas su potpisani ugovori sa odbojkaškim klubovima.

– Sredstva koja Trayal korporacija odvaja za uspon kruševačkog sporta su plod dobrih rezultata koje Trayal korporacija ima u poslovanju, a imamo ih prvenstveno zahvaljujući našim radnicima predvođenim Samostalnim sindikatom, našem rukovodstvu, Gradu Kruševcu, koji uvek stoji uz Trayal korporaciju. Zahvaljujući Vladi Republike Srbije koja je imala veliko razumevanje za nas, a posebno Bratislavu Gašiću, bez koga Trayal korporacija ne bi opstala. Ovi rezultati, koje imamo na poslovnom planu, sigurno su dobrim delom nasleđe sportista, koji su sada radnici Trayala, koji su u rukovodstvu Trayala, u Upravi Grada, jer ono što steknete u sportu, naročito u mladim godinama, ostaje za ceo život i reflektuje se, ne samo u sportskoj sferi, već i poslovnoj, pa i u životnoj – istakao je u uvodu Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal korporacije.

Usledila je poruka za trenere i prisutne odbojkašice i odbojkaše…

– Treneri, veoma je bitno da mlade naraštaje usmeravate, ne samo na sportski rezultat, koji je naravno izuzetno bitan, ali prevashodno to treba da bude jedno ponašanje, jedan duh, koji će da ostavi pozitvno nasleđe na ceo život svakog mladog čoveka, svakog sportiste. Da ne bude posvećen samo postizanju sportskog cilja, već da bude društveno odgovoran, da shvati šta je druženje, sport u najširem smislu, jer sportska karijera ne traje večno. Treneri, nemojte da budete strogi, ali budite zahtevni i učite ih i životu. Igrači, treba da težite vrhunskom rezultatu, ali sa nadom u srcu, sa snovima u glavi, sa verom u sebe i svoj tim, u Kruševac, u Srbiju. Ono što mi ovde radimo je jedan vid, ne samo finansijske pomoći, već ukazivanje na to da verujemo u vas. Danas potpisujemo ugovore sa odbojkaškim klubovima koji su to zaslužili, ne samo sa sportskim rezultatima i posvećenošću, već sa time kako su se odazvali i izborili da se na njih obrati pažnja, a to su pokazali i sa programom i planom, a nije im bilo lako da ga naprave, niti su bili laki razgovori sa Komisijom za raspodelu sredstava. Ali, Komisija je uslišila maksimalno njihove želje i planove, koji su fokisirani na dva cilja. Jedan cilj je omasovljavanje, posebno u mlađim kategorijama, a drugi cilj je stabilizacija u trenutnom rangu takmičenja i plasman u viši rang – naglasio je Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal korporacije.

Usledilo je potpisivanje ugovora sa OK Bagdala, Sportskim udruženjem Bagdala i OK Napredak 037…

– Želim da se, u ime svih odbojkaša, zahvalim celoj Korporaciji Trayal, gospodinu Neneziću, Gradu Kruševcu, koji su imali razumevanja za nas i naš sportski uspeh. Nadam se da ćemo dokazati u narednom periodu da odbojka u Kruševcu ima potencijala i budućnost. Nadamo se da će se na našim terenima igrati najkvalitetnija odbojka u državi, da će dolaziti najbolji, da ćemo se ogledati i u nekim internacionalnim takmičenjima i da ćemo konačno dati i nekog reprezentativca iz Kruševca, kao i da će sve deca koja žele imati priliku da se upoznaju sa lepotom ovog sporta. Hvala još jednom na pomoći i podršci, potrudićemo se da opravdamo očekivanja – poručio je Nemanja Cekić, predsednik sportskog udruženja Bagdala.

Na kraju, prisutnima, a pre svega sportistima, obratio se gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović:

– Najpre, čestitam vam na dosadašnjim uspesima i želim da i u budućem periodu ostvarujete još značajnije i bolje rezultate, a svakako, kao što je i Miloš Nenezić, direktor Trayal korporacije rekao, bez Trayala i uspeha Korporacije, ovo danas i ne bi moglo da bude upriličeno. Osećam obavezu da vam poželim, u ime Grada Kruševca i svoje lično ime, da ostvarite svaki uspeh koji zamislite. Grad Kruševac, uz sva sredstva koja odvaja iz budžeta, da li kroz sredstva koja kroz Sportski savez idu klubovima, ili kroz sportske stipendije koje Grad upriliči je uvek uz vas, a nekako uz Trayal korporaciju dobio je sport dve noge. U finansijskom smislu osim one jedne, koju ste imali uz podršku Grada, dobili ste ovu drugu, od Trayal korporacije, koja nije samo potpora, već zaista prava druga noga koja će da vam pomogne da punim trkom, a ne hodom, krenete u dalje osvajanje medalja i ostvarivanje novih uspeha. Još jednom, sve najbolje i vama i Trayal korporaciji da ovako, kada god budemo u prilici, zajedno pomažemo sporistima!