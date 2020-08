Roditelji o školi u vreme korone: Važna direktna nastava, ostaje briga za bezbednost

Zbog novonastale situacije izazvane COVID virusom roditelji i deca su morali da se opredele da li su za onlajn ili direktnu nastavu. Većina kruševačkih roditelja u anketi koju je sprovela naša redakcija opredelila se za direktnu nastavu, jer kako kažu, kontakt sa školom je važan iako situacija nije najbezbednija

Da njihova deca iskoriste mogućnost direktnog pohađanja nastave opredelili su se gotovo svi roditelji sa kojima je kruševacgrad razgovarao pred početak ove školske godine. Svi prpoznaju važnost kontakata dece sa nastavnicima, ali i da drugom decom, mada su uglavnom zabrinuti za to kako će mališani poštovati propisane higijenske i mere socijalnog distanciranja. Neki od njih sumnjaju i u opremljenost i kapacitete škola da obezbede odgovarajuće higijensko-tehničke uslove za izvođenje nastave u ovim vanrednim okolnostima.

I.S., čija ćerka sada polazi u 5. razred osnovne škole, zabrinut je za to koliko su deca spremna da poštuju sve mere, ali se ipak odlučio za kombinovanu nastavu za svoje dete.

– Mislim da je jako teško da nateraju mlađu decu da se pridržavaju svih tih pravila i to je ono što me najviše brine. Mislim da nisu postigli ništa posebno time što će petaci pratiti nastavu naizmenično u školi i onlajn, to ne smanjuje mogućnost zaraze, možda je bilo bolje da jednu nedelju idu, a drugu da prate online zbog perioda inkubacije. Moje dete polazi u peti razred i zato se nisam opredelio za kompletnu online nastavu. Važno je da petaci upoznaju svoje nastavnike i predmete sa kojima se prvi put susreću. Da moje dete polazi u neki drugi razred verujem da bih se pre opredelio za online nastavu – smatra on.

D.S. je majka učenice prvog razreda Gimnazije i, kako je rekla za Kruševacgrad, smatra da deca treba da idu u školu i u vreme epidemije. –Deca se mešaju i provode vreme zajedno po parkovima ceo letnji raspust, ne vidim po čemu je škola opasnija od toga. Naravno uz sve mere opreza, maske i obavezno pranje ruku– kaže ona.

– Voleo bih da deca krenu bez ograničenja, uz poštovanje epidemioloških mera. Smatram da je posebno bitno da imaju fizičko vaspitanje, jer je fizička aktivnost posebno važna zbog opšteg zdravlja. Nisam za organizovanje ekskurzija i izleta, jer ako je situacija stvarno rizična, ne vidim svrhu toga sem da se uzme novac od roditelja i da se na tome dobro zaradi – kaže I.D., otac učenika drugog i četvrtog razreda, učenice osmog razreda OŠ i učenice prvog razreda Gimnazije.

I.S., majka troje dece, takođe daje prednost direktnoj nastavi. Napominje da su se i ostali roditelji vršnjaka njene dece opredelili na isti način, a da je glasanje obavljeno preko Viber grupa. Iako nije sasvim opuštena, misli da je važno ići u školu zbog socijalizacije dece, druženja, ali i učenja, jer, kako kaže, onlajn nastava naporna je za roditelje koji rade, s obzirmo na to da iziskuje dodatan rad sa decom. Naša sagovornica je skeptična po pitanju higijene u školama: – Većina školskih toaleta nema toplu vodu, sapun i ostale stvari koje spadaju u osnovnu ličnu higijenu. Nisam sigurna koliko će škole stići na vreme da se spreme i obezbede sva potrebna sredstva za dezinfekciju.

I.Đ., majka dvojice dečaka od kojih jedan polazi u 4. razred osnovne , a drugi u 3. razred Gimnazije, kaže da je dodir sa školom važan i dragocen, iako su časovi skraćeni. Smatra da kvalitet nastave neće biti isti kao da idu svakog dana i da je važno da se prilagodimo novonastaloj situaciji, pošto na nju ne možemo da utičemo. Ona takođe navodi da joj nije teško da pomaže svojoj deci kako bi lakše savladala gradivo.

– Moje mlađe dete nije samostalno kao starije, i meni nije problem da mu pomognem oko školskih aktivnosti. Imam poverenje u učiteljicu da će se snaći, i da će pomoći deci da vode računa o higijeni, kao što je to radila u vreme pre vanrednog stanja. Svi smo mi zabrinuti, strah je normalan ali važno je da ne postane opsesija – rekla je naša sagovornica.

Inače, prema uputstvima Ministarstva prosvete, nastava za ovu školsku godinu počinje 1. septembra i za učenike koji odluče da je direktno pohađaju organizovaće se u smanjenim odeljenjima. Časoviće će biti skraćeni na 30 minuta, uz obavezno nošenje maski i dezinfekciju škole između svake smene.

Marija Stanković

Roditelji o školi u vreme korone: Važna direktna nastava, ostaje briga za bezbednost

Zbog novonastale situacije izazvane COVID virusom roditelji i deca su morali da se opredele da li su za onlajn ili direktnu nastavu. Većina kruševačkih roditelja u anketi koju je sprovela naša redakcija opredelila se za direktnu nastavu, jer kako kažu, kontakt sa školom je važan iako situacija nije najbezbednija Da njihova deca iskoriste mogućnost direktnog pohađanja nastave opredelili su se gotovo svi roditelji sa kojima je kruševacgrad razgovarao pred početak ove školske godine. Svi prpoznaju važnost kontakata dece sa nastavnicima, ali i da drugom decom, mada su uglavnom zabrinuti za to kako će mališani poštovati propisane higijenske i mere socijalnog…