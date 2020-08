Danas i sutra, škole će preuzeti medicinski alkohol koji će se koristiti za dezinfekciju ruku i radnih površina, u količinama dovoljnim za narednih mesec dana. Sredstvo za dezinfekciju podova koristiće se iz kanistera postavljenih ispred škola, a zaštitne maske za učenike i zaposlene u školi, obezbediće Grad Kruševac- kaže Zoran Asković, načelnik Školske uprave

Centralno mesto gde će se preuzimati medicinski alkohol za potrebe škola je Osnovna škola Vuk Karadžić, a kako nam je rečeno u Školskoj upravi, sve kruševačke škole dobile su obaveštenje da danas i sutra dođu i preuzmu ovo dezinfekciono sredstvo.

Oko 2.200 litara medicinskog alkohola, koliko je nabavljeno za početak školske godine, obezbedio je grad Kruševac i Ministarstvo prosvete.

Asković kaže da će se medicinski alkohol koristiti za dezinfekciju ruku i radnih površina, a da će se podovi, školsko dvorište i ostale površine tretirati natrijumhipohloritom koji će se uzimati iz kanistera postavljenih ispred škola.

Prema njegovim rečima, tokom ove nedelje sve škole su Školskoj upravi dostavile protokole o postupanju u vanrednoj situaciji .

– Škole imaju dovoljno osoblja koje će biti zaduženo za dezinfekciju prostora, a ima i dovoljno prostora da se rasporede učenici koji će nastavu pohađati u grupama. Posle svake grupe prostor će biti dezinfikovan a petkom, kada se završi radna nedelja , vršiće se kompletna dezinfekcija školskih prostorija i školskog dvorišta– kaže on.

Prema rečima Askovića, zaštitne maske koje su obavezne i za učenike i zaposlene u školi, za one koji ih nemaju biće obezbeđene, a za njihovo obezbeđuvanje zadužen je grad Kruševac. Da li ima dovoljno maski , koliko je opredeljeno za svaku školu pojedinačno i na koji način će se preuzimati, nismo uspeli da saznamo. U Gradskoj upravi nam je rečeno nam je da tu informaciju zadužena gradonačelnica. Do gradonačelnice u do ovog trenutka nismo uspeli da dođemo.

D.P.

U Školskoj upravi tvrde: Ima dovoljno dezinfekcionih sredstava za škole

