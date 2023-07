RHZM: Visoka temperature tokom druge dekade jula

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je u najnovijem saopštenju da će na području Srbije biti izuzetno visoke temperature tokom druge dekade jula koje će ići do 40 stepeni

Već danas, maksimalne temperatura će dostići 35 stepeni, dok će u sredu i četvrtak biti još toplije – u većini mesta od 35 do 40 stepeni.

Temperatura će u petak i subotu biti u kratkotrajnom padu, za 5 do 8 stepeni, ali se ubrzo nakon toga, u nedelju očekuje povratak maksimalnih temperatura od 35 do 40 steppeni.

U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni.

Foto: Pixabay