Hitna pomoć: Težak vikend za nama

Tokom prethodne nedelje, a posebno tokom vikenda Služba hitne medicinske pomoći imala je povećan broj pregleda u ambulanti, ali i intervencija na terenu. Težak vikend za medicinare uslovile su velike vrućine koje su pogoršale zdravstveno stanje sugrađana koji su se javljali zbog kolapsa, srčanog i moždanog udara. Tokom prošle nedelje nekoliko ljudi je povređeno u saobraćajnim nezgodama, a jedna osoba se utopila u Moravi.

-Tokom prošle nedelje imali smo 380 pregleda u ambulanti i 135 intervencija na terenu, od toga 158 pregleda i 70 intervencija na terenu je bilo samo tokom vikenda, što znači skoro polovina – kaže doktorka Marija Baltić, načelnica Službe hitne medicinske pomoći.

Uzrok ovolikog broja pregleda je toplotni talas i temperature koje tokom dana „idu“ do skoro 40 stepeni. Vremenske prilike dovele su do pogoršanja kod hroničnih pacijenata, ali tegobe su imali i oni koji to nisu.

–Najviše su nam se javljali kardiovaskularni pacijenti sa bolom u grudima, što je dovelo i do povećanog broja infarkta i moždanih udara. Ono što nije baš toliko uobičajeno, imali smo pogoršanje pacijenata na dijalizi, kao i onih koji boluju od epilepsije. Kod zdravih osoba povećana je razdražljivost, javlja se nesanica, a od vrućine, kolaps – ističe doktorka.

U Hitnu pomoć dolazili su i pacijenti sa stomačnim tegobama, ali i zbog ujeda insekata.

-Javljaju nam se pacijenti koji imaju tegobe u vidu proliva i povraćanja, ali i zbog različitih alergijskih reakcija i ujeda insekata kao što su osa, pčela, stršljen i krpelj.

Ovog vikenda bio je povećan i broj saobraćajnih nezgoda.

-Zbog vrućine usporene su rekacije i refleksi kod ljudi prilikom vožnje, tako da je bilo i saobraćajnih nezgoda, među njima i jedna ozbiljnija gde je povređena devojčica od 13 godina, koja je sa težim telesnim povredama smeštena na odeljenje hirurgije. Tokom vikenda imali smo i jedno utapanje u Moravi, u Jasici – navodi Baltićka.

Kako bi se izbegle ovakve nesreće, a ublažile zdravstvene tegobe iz Službe hitne medicinske pomoći apeluju na građane da ne izlaze po velikoj vrućini napolje, da unose dovoljno tečnosti i da se oblače laganije.

-Od 10 do 18 časova treba izbegavati izlaske po ovakvom vremenu. Hronični bolesnici treba redovno da uzimaju terapiju i kontrolišu krvni pritisak i ako primete da nešto nije u redu obavezno da se jave svom lekaru. Važno je unostiti veliku količinu tečnosti i vitamine i nositi garderobu od prirodnih materijala i šešir, poželjna je i krema za sunčanje zbog štetnosti UV zračenja – savetuje doktorka.

Inače, pošto je u toku rekonstrukcija Kosovske ulice, u kojoj se Služba hitne pomoći i nalazi, očekuje se da glavni ulaz bude izmešten.

-Apelujem na građane da prate kako se odvija rekonstrukcija Kosovske ulice, jer će u jednom trenutku ulaz u Hitnu pomoć biti izmešten sa strane Dijagnostičkog centra – kaže Baltićka.

M.S.