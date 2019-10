“Retrovizor” u Umetničkog galeriji

Tradicionalna Oktobarska izložba, svojevremeno pokrenuta oko koncepta predstavljanja aktuelnih umetničkih strujanja i stvaralačkog trenutka autora koji radom ili životom pripadaju Kruševcu i okolini, doživela je svoje 59. izdanje. Pod nazivom “Retrovizor” ovog oktobra okupila je dvadeset troje učesnika sa 39 radova

U ovogodišnjoj postavci Oktobarske izložbe u Umetničkoj galeriji, umetničkom doživljaju publike nude se razne tehnike i kombinacije, od video instalacija, skulptura, slika, crteža, fotografija, kao i različit spektar umetnika u generacijskom smislu. Uz dobro poznata imena čiji smo razvoj mogli pratiti kroz prethodne oktobarske ali i druge izložbe, tu su i neki novi učesnici koji do sada nisu izlagali.

– Jedna od specifičnosti koja je zapravo povela celu ovogodišnju priču je naziv same izložbe: “Retrovizor”. Umetnici su ovog puta, oslobođeni teme i tehnike, imali potpunu slobodu izražavanja, ali je ta mala smernica u metaforičnom nazivu trebalo da ih podstakne na samosagledavanje od početka njihovog kreativnog procesa do aktulenog trenutka i prikazivanja onoga što je za njih same bio vrhunac u radu. To je možda i najteži zadatak, da čovek sagleda samog sebe unutar sebe i u odnosu na svet oko nas i prezentuje to trenutno vrenje u radu. To jeste bio izazov, a umetnici su na njega snažno odgovorili – kaže za kruševacgrad Jasmina Bucek, kustoskinja Oktobarske izložbe.

Ove godine, oktobarskoj izložbi vraćena je i tradicija dodeljivanja nagrada. Fond za nagrade je, uz pomoć donatora obezbedio Narodni muzej Kruševac, a stručni žiri u sastavu Suzana Novčić, muzejska savetnica Narodnog muzeja Kraljevo i Jelena Pavlović i Jasmina Bucek, kustoskinje Narodnog muzeja Kruševac, odlučivao je o dobitnicima.

Prvu nagradu je dobio je video rad “Niz” Jelene Rubil, druga je pripala ostvarenju “Oči moje” autora Andreja Čikale, a treću je dobio rad Marije Bucek “Moja zb(i)ka dela” u tehnici digitalne štampe.

Dobitnica treće nagrade, Marica Bucek, odrekla se svoje nagrade u korist škole “Vuk Karadžić” koju je nekada pohađala, a nakon izložbe, njeno delo, koje je inače deo njenog doktorskog rada na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, takođe će biti preneto u školu “Vuk Karadžić”.

Oktobarska izložba kojom umetnička galerija u Kruševcu gotovo šest decenija, kako u predgovoru ovogodišnjeg kataloga navodi Jasmina Bucek, mapira razvojni put likovne scene kruševačkih umetnika gradeći istovremeno i svojevrsno svedočanstvo kulture i životnih okolnosti jednog vremena, biće otvorena do 10. novembra.

