Renesansa ženskog fudbala pod Bagdalom 

Posle mršavog učinka u prvom delu šampionata prve lige, ženski fudbalski klub Napredak Junior 2018. je završio na visokom četvrtom mestu u konkurenciji 14 klubova

– Imali smo mnogo pehova početkom prvenstva, ali smo se brzo organizovali i uspeli da doteramo svoju formu prikladnu prvoligašu poput Mašinca iz Niša, koji je završio na čelnoj poziciji i mnogih drugih klubova u prvoligaškom društvu. Bilo je uspona i padova, naravno, ali sačuvali smo razum i volju da budemo onaj stari Napredak Junior koji se nekada ravnopravno nosio sa svim prvoligašima, i superligašima. Naš cilj je vrh tabele i plasman, odnosno povratak u superligu – kaže trener Ivan Mitić.

Što se tiče devojčica do 15 godina koje se takmiče u razvojnoj ligi FSS, i one su imale slične probleme na početku prvog dela prvenstva, da bi na kraju zauzele sedme mesto sa 9 bodova.

– Naš problem je izuzetno mlad sastav koji igra u ovoj ligi, to su isključivo devojčice iz Kruševca i okoline, starosne godine 11 i 12, samo tri do 15 godina kako propisi nalažu. Ostalih devet klubova u ligi imaju znatno starije i iskusnije fudbalerke, ali mi smo uspeli nekako da dođemo do sedmog mesta i sada se pripremamo za učešće u minimaksi ligi u Kruševcu. Tako će biti i do kraja priprema za nastavak prvenstva – ističe trener Damir Živković.

Lj.M.