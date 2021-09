Raspored cisterni za 17. septembar

Korisnici koji se vodom snabdevaju sa sistema Ćelije, nakon što je sanirana havarija na magistralnom cevovodu u Lipovcu, imaju vodu za tehničku upotrebu, dok se pijaćom snabdevaju sa cisterni. Prenosimo obaveštenje Vodovoda o rasporedu cisterni za danas (17.septembar)

Stacionarne cisterne:

– Šumice, raskrsnica posle VP Doma

– Mudrakovac, kod 3 šešira

– Rasadnik, kod buvlje pijace između H i P zgrada

– Diskont DIS, dvorište

– Raskrsnica ulica Blagoja Parovića, Hajduk Veljkove i Dušanove

– Ustanova Nata Veljković vrtić Pionir kod Dunav centra

– Gerontološki centar

– Raskrsnica Birčaninove i Vece Korčaginai (Vidovdanska)

– JKP Vodovod (Dušanova 46)

– OŠ Branko Radičević, dvorište

– Vrtić Neven, Pionirski park

– OŠ Dositej Obradović, dvorište

– Kovid bolnica Kruševac

– Kovid ambulanta IMK ,,14. oktobar“

– Dečiji dispanzer

– Zavod za javno zdravlje

– Dom za decu Jefimija

Pokretne cisterne:

– Vozilo MAN vlasništvo VSJ Kruševac : UN (kod Bambija) od 8 do 10 časova, Čitluk (prvo skretanje) od 10 do 12 časova, MZ Čitluk od 12 do 14 časova , Čitluk (druga raskrsnica) od 14 do 15 časova, Begovo brdo (skretanje za Vučak) od 15 do 17 časova, Jasika (kod raskrsnice za Kukljin) od 17 do 20 časova.

– Vozilo Iveko vlasništvo VSJ Kruševac: punjenje hemodijaliza Bolnica, punjenje stacioniranih cisterni

– Vozilo vlasništvo JKP “Kruševac“ : Bolnica Kruševac

– Vozilo vlasništvo Vojske Srbije: Jovan Popović od 8 do 11 i od 13 do 16 časova, MZ Bivolje od 11 do 13 časova i od 16 do 19 časova, Šašilovac centar od 19 do 22 časa.

– Vozilo vlasništvo Vojske Srbije: OŠ Nada Popović od 08 do 11 časova i od 13 do 19 časova, Malo Golovode (škola) od 11 do 13 časova, Makrešane kod Doma kulture od 19 do 22 časa.

– Vozilo vlasništvo Vojske Srbije: parking iza Lamele, od 8 do 11 časova i od 15 do 18 časova, Nova Balšićeva kod vrtića od 11 do 12 časova,

Pakašnica (Ugao Pećke i Vojvode Mišića kod prodavnice) od 12 do 13 časova, Vojislava Mišića (kod vojnog magacina) od 13 do 14 časova, Save Erakovića – Aleksandrovačka od 14 do 16 časova. parking iza Lamele od 16 do 22 časa.

– Vozilo vlasništvo Vojske Srbije: Parunovac (škola) od 7 do 9 časova, MZ Parunovac od 9 do 11, Kapidžija od 11 do 13, Dedina (raskrsnica kod Henkela) od 13 do 14, MZ Dedina od 14 do 17, Makrešane, Omladinska ulica od 17 do 22 časa

– Vozilo vlasništvo Vojske Srbije: VP Dom.

– Vozilo vlasništvo Vojske Srbije: Prnjavor (Volan restoran) od 7 do 9 časova, MZ Rasadnik od 9 do 11, Bagdala (Dabi) od 11 do 13, MZ Rasadnik od 13 do 15, Vlado Jurić od 15 do 17, MZ Rasadnik od 17 do 22 časa.

Vozilo vlasništvo JKP Vrnjačka Banja: Kukljin kod MZ od 8 do 10 časova, Bela Voda centar sela, od 10 do 12, Brajkovac centar sela od 12 do14, Kamenare centar sela od 14 do 17, rezervni položaj od 17 do 22 časa.

– Vozilo vlasništvo JKP Aleksinac: Jasika ispred crkve od 8 do 12 časova, Krvavica centar sela od 12 do 14 časova, Padež centar sela od 14 do 17, Tekije od 17 do 18 i 30..

– Vozilo vlasništvo JKP Soko Banja: od 8 do 21 čas kod Hitne pomoći za potrebe Službe hitne pomoći, Dijagnostičkog centra i Bolnice od 8 do 21 čas.

– Vozilo vlasništvo JKP Aleksandrovac: od 8 do 21 čas , obilazak zdravstvenih stanica na teritoriji grada ( ukupno 5 i to Ambulanta 14. oktobar, Ambulanta Balšićeva, Ambulanta Nova pijaca, Ambulanta Rasadnik i Ambulanta Ujedinjene nacije po dogovoru sa Rukovodstvom Doma zdravlja).

– Vozilo vlasništvo JKP Brus: Vrtići Nate Veljković od 8 do 11 časova, Vratare centar sela od 11 do 13 časova, Šanac centar sela od 13 do 16 časova.

– Vozilo vlasništvo JKP ,,Vodovod“ Kruševac: naselje Vlado Jurić od 8 do do 10 časova, od 10 do 20 časova punjenje stacioniranih cisterni.