Rasinski okrug: Rast spoljnotrgovinske razmene

Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za period od januara do avgusta 2024. godine iznosila je 559,2 miliona evra, što predstavlja rast od 4,2% u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima Privredne komore Srbije – Regionalne privredne komore Kruševac

Ovaj rast ukazuje na poboljšanje privredne aktivnosti uprkos smanjenju izvoza, koji je pao za 3,2% u odnosu na isti period prošle godine, sa ukupnom vrednošću izvoza od 299 miliona evra.

Na drugoj strani, uvoz je zabeležio značajan rast od 14,2% i iznosio je 260,2 miliona evra. Ovaj trend rezultirao je suficitom od 38,7 miliona evra za Rasinski okrug.

– Najdominantnije robe koje učestvuju u izvozu Rasinskog okruga su tradicionalno gume spoljne pneumatske, zatim proizvodi za automobilsku industriju, električni provodnici i elektrooprema, na trećem mestu su prehrambeni proizvodi, pre svega smrznuto voće i povrće i ostali poljoprivredni proizvodi. Kada je u pitanju uvoz, uglavnom su to sirovine za hemijsku i elektro industriju, to su mašine i kada govorimo o izvozu i uvozu treba pomenuti naša tržišta gde naše kompanije izvoze. To su Mađarska, Slovačka, Nemačka, Velika Britanija. Kada pričamo o uvozu na prvom mestu je Nemačka, Turska, Kina, a to su zemlje od kojih naše kompanije uzimaju ili mašine ili sirovine – navodi Aleksandra Aleksić iz PKS RPK Rasinskog upravnog okruga.