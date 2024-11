Još tri kluba deo projekta TRY ALL SPORT

Trayal Korporacija nastavlja da pomaže kruševački sport.

Kao pravi prijatelj, Trayal Korporacija je uvek uz kruševačke sportiste, a samo u ovoj godini, u okviru Projekta Try All Sport, izdvojila je milion evra za pomoć kruševačkim klubovima u cilju postizanja boljih rezultata, ali i omasovljenja baze. Istovremeno, ovaj privredni lider je, na čelu sa generalnim direktorom Milošem Nenezićem, pored finansijskih, uključen u rešavanje ostalih problema sa kojima se klubovi iz našeg Grada suočavaju, od logističkih u najširem značenju, preko kadrovskih, do rešavanja problema oko iznalaženja adekvatnih prostora za rad i treninge. Uostalom, prijatelji se u nevolji i prepoznaju, a da su samo malo brojniji – imali bi danas više klubova koji bi Kruševac predstavljali na međunarodnoj sceni

Generalni direktor Trayal Korporacije Miloš Nenezić danas je potpisao sponzorske ugovore sa predstavnicima Vaterpolo kluba Rasina, Tekvondo kluba Bagdala i Stonoteniskog kluba Ping Pong.

– Uništenje jedne nacije, počevši od manje sredine, kakva je naša, ne zahteva upotrebu raketa, ili atomske bombe. Ono jedino zahteva uništenje sistema vrednosti, odnosno uništenje obrazovanja, nauke, kulture, religije, umetnosti i sporta. Zgrade se ruše od ruku takvih inžinjera, pacijenti umiru od ruku takvih lekara. Pravda se gubi u rukama takvih sudija, umnost zamire od ruku takvih dušebrižnika, ali se takođe podizanje kvaliteta života postiže unapređenjem obrazovanja, nauke, kulture, religije i sporta, individualnim uzdizanjem, posebno mladih osoba, postiže se kvalitet pojedinaca, ali i grupe, tima, kluba, grada, na kraju države, nacije. Trayal Korporacija je prisutna u svim ovim sferama godinama, a ove godine je akcenat na sportu, gde smo hteli da finansijskom, ali i drugim vidovima pomoći, konkretno pomognemo uspon našeg sporta, time i društva. Da damo impuls sportistima da daju više od sebe, ali i ostalim akterima privrednog i društvenog života Kruševca da se uključe u podšku koja će unaprediti određeni klub, time i grad, državu, na kraju i samoga sebe – istakao je u uvodnom obraćanju Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije.

Ove godine, podsetio je Miloš Nenezić, dvadeset sportskih klubova je dobilo direktnu pomoć Trayal Korporacije. Rezultati su već vidljivi…

– FK Napredak je igrao plej – of u Super ligi. Sa nama je sada i aktuelni trener i legenda jugoslovenskog fudbala Goran Stevanović, koji mora da ima bolje rezultate u narednih šest kola. Rukometašice su nam opstale u najkvalitetnijem rangu takmičenja. FK Trayal se vratio u Prvu ligu Srbije, a ženski fudbal je ponovo u elitnom društvu. Nije taj impuls dao impresivnog rezultata u iniciranju privrednika, nažalost. Teško se odvajaju od novca privrednici, posebno kruševački, ali nije ni bio bez odaziva. Imamo svetlih primera više pojedinaca i firmi, a izdvojio bih JKP Kruševac, SB Ribarska Banja, MUP Kruševac, JKP Vovodod Kruševac, kruševačku Gradsku toplanu i posebno porodice Mišković, Milosavljević, Kovačević – Stanković, Biočanin, Paunović, Tešić, Jojić, Tomašević i Mitrović, koji nastupaju sa svojom firmom Lus, Slavko Popović – Lider Pro iz Novog Sada, koji se ovde sa nama, a želim da izdvojim i Sašu Vlaisavljevića, koji je za ovu priliku donirao pet lap topova, koje ćemo na kraju godine opredeliti za najuspešnije sportiste, odnosno klubove – naglasio je generalni direktor Trayal Korporacije Miloš Nenezić.

Podsećajući da ima pomaka i oko obezbeđivanja adekvatnog prostora za treninge, što bi trebalo trajno da bude rešeno izgradnjom nove hale, mada je od ideje do realizacije dugačak put, usledila je napomena:

– Ono što nije dobro je da je budžet Grada za sport za sledeću godinu ostao na ovogodišnjem nivou i on je, mogu slobodno da kažem, sramno mali, 75 miliona dinara plus pdv za 66 klubova, što je nedovoljno za platu po jedne osobe u klubu. Sa druge strane, dobro je što je Grad rešio da obraduje stanovnike okolnih ulica oko sportskih objekata, njihovim uređenjem. Završavajući deo infrastrukture oko stadiona, nakon 50 godina od izgradnje stadiona, iz naših sosptvenih sredstava, mislim na FK Napredak, pored Trayal Korporacije, očekujemo da nam država, preko resornih ministarstava, pomogne za opremanje teretane na istočnoj strani stadiona, koja bi trebalo da bude data na korišćenje sportistima Kruševca.

Na kraju, pre samog čina potpisivanja ugovora sa novim članovima Projekta Try All Sport prvi čovek Trayal Korporacije Miloš Nenezić je poručio:

– S obzirom da Grad i država izlaze u susret Trayal Korporaciji, red je Trayal Korporacija jedan deo vrati i Gradu i državi, pa uz zahvalnost svima, koji imaju dobru nameru i pomažu, ili imaju nameru da pomažu uspon Kruševca, Srbije, naše nacije, uz posebnu zahvalnost Bratislavu Gašiću, sa verom u Boga idemo dalje. Deco sportisti, verujte u sebe, mi smo vaša podrška i mi verujemo u vas. Danas dajemo podršku vaterpolistima, stonoteniserima i tekvondistima…

ZAHVALNOST SPORTISTA

Sponzorske ugovore u ime klubova potpisali su Vasilije Miletić, predsednik Stonoteniskog kluba Ping Pong, Dragan Đorđević predsednik Tekvondo kluba Bagdala i Aleksandar Šaronjić, predsednik Vaterpolo kluba Rasina.

Zajedno sa svojim sportistima zahvalili su se Trayal Korporaciji i Milošu Neneziću za podršku i ukazano poverenje, uz obećanje da će ga opravdati.

TRY ALL ART

Novi projekat Trayal Korporacije, nedavno najavljen je Try All Art…

– Imamo puno darovite dece, kojima treba posvetiti pažnju, imamo puno dokazanih umetnika, koji su spremni da se uključe u ovu akciju. Kao početak najavljujemo Likovnu koloniju na Jatrepcu na proleće – istakao je Miloš Nenezić.