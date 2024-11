Poljoprivrednicima dostupna subvencionisana cena dizela do 10. novembra

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Naftna industrija Srbije, da bi izašli u susret poljoprivrednim proizvođačima, ostvarili su dogovor da se do 10. novembra 2024. godine svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima omogući da ostvare pravo na subvencionisanu cenu dizela od 179 dinara po litru, uz mogućnost produžetka ove akcije ukoliko tržišne okolnosti to budu dozvoljavale

Kako navode iz Ministarstva, jedini uslov za korišćenje ove akcije jeste da registrovana poljoprivredna gazdinstva poseduju agro karticu, koju sada jednostavno i brzo mogu da dobiju uz pomoć nove digitalizovane „NIS Agro kartica“ mobilne aplikacije.

,,NIS Agro kartica” program lojalnosti omogućio je svojim novim članovima da za svega nekoliko minuta dođu do svih sjajnih benefita koje ovaj program pruža. To je moguće zahvaljujući novom načinu podnošenja zahteva za registraciju u program, koji se sprovodi potpuno onlajn i ne zahteva fizičku dokumentaciju i odlazak na benzinsku stanicu.

Novi članovi mogu se priključiti “NIS Agro kartica” programu lojalnosti kroz par jednostavnih koraka:

Pristupite sajtu za registraciju klikom na www.nisgazprom.rs/sr/programi-lojalnosti/nis-agro-kartica/eagrar-saglasnost/

Unesite broj poljoprivrednog gazdinstva i broj mobilnog telefona, a zatim pratite ostale navedene korake unutar veb sajta;

Instalirajte “NIS Agro kartica” mobilnu aplikaciju;

Registrujte se u mobilnoj aplikaciji.

Korišćenjem mobilne aplikacije poljoprivredni proizvođači ne samo da ostvaruju uštede na gorivu, već imaju i 20% popusta na Drive Cafe kafu i tople napitke, popust od 10 din/kg na plinske boce, kao i popust od 5% na odabrana Nisotec ulja i maziva.

Ovo je sjajna vest i za sve korisnike koji su već podneli zahtev koji se trenutno nalazi u statusu obrade. Na ovaj način mogu ponovo poslati zahtev i pristupiti programu u znatno kraćem vremenskom roku.

Naglašavamo da su poljoprivredne savetodavne i stručne službe širom Srbije na raspolaganju za pomoć i podršku poljoprivrednim proizvođačima u procesu preuzimanja pomenute mobilne aplikacije i podnošenja zahteva za NIS Agro karticu. Kontakte svih PSS službi možete pronaći na: https://www.psss.rs/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovom prilikom podseća na to da je Uredbom o ograničenju visine cena derivata nafte, koja je doneta na sednici Vlade Srbije 26. jula 2024. godine i koja važi 6 meseci od dana stupanja na snagu, propisano da sva poljoprivredna gazdinstva, koja imaju površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan 1. april 2024. godine i zasejane, odnosno zasađene površine obradivog poljoprivrednog zemljišta pod odgovarajućom biljnom kulturom do količina potrebnih za obradu, mogu da, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kupuju derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru u maksimalnoj količini do 100 litara po hektaru, a najviše do 100 hektara.

Nezavisno od te Uredbe, koja je i dalje na snazi, a usled povoljnih tržišnih okolnosti, Naftna industrija Srbije je, u skladu sa dogovorom sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede, izašla u susret poljoprivrednicima na način da se do 10. novembra omogući SVIM poljoprivrednim gazdinstvima, a ne samo onim koja imaju površine upisane u Registru poljoprivrednih gazdinstava na dan 1. april 2024. godine, da kupuju derivat EVRO DIZEL po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru.

Izvor: minpolj.gov.rs

Foto: freepik.com/jcomp