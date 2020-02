Sa gostovanja u Beogradu, u 22. kolu Super lige, Fudbaleri Napretka vratili su se poraženi od pretposlednjeplasirane ekipe na tabeli, Rada (2:0)

– Znali smo da nas čeka teška utakmica, ali sami sebi smo dali golove iz naših gotovo neshvatljivih pojedinačnih grešaka. Preuzeli smo zatim inicijativu i imali igru, ali se na tome se završilo. NAstavljamo dalje i već se okrećemo sledećem meču protiv Radnika – rekao je posle utakmice šef stručnog štaba Napretaka Ivan Stefanović.

Rad je do pobede došao golovima Andrije Kaluđerovića u prvom poluvremenu, u 15. i 38. minutu utakmice. Zanimljivo je da je njima ovaj fudbaler stigao do deobe prvog mesta večne liste najboljih strelaca Superlige, otkako se to takmičenje tako zove, a to je od 2006. godine. Sa dva gola protiv Napretka stigao do 65 pogodaka i izjednačio se sa Ognjenom Mudrinskim.

Nažalost, ishod utakmice je samo potvrdio da će Napredak imati dosta problema do kraja ovog prvenstva, što je nagovešteno ne samo rezultatima u pripremnom peridou, već i na „prolećnom“ debiju u Kruševcu, kada je nedelju dana ranije osvojen samo bod protiv Javor Matisa.

Napredak je, doduše, i dalje deseti na tabeli sa 25 bodova, a već u sredu, 26. februara, imaće priliku da konačno zabeleži prvu pobedu u ovom delu prvenastva, kada u Kruševac stuže 13-plasirani Radnik iz Surdulice. Ipak, kako stvari sada stoje, za Napredak neće biti lakih protivnika i utakmica do kraja sezone…

S.M.

Rad bolji od Napretka 2:0, u sredu dolazi Radnik

