”Dragomirci” na Zvezdinom stadionu

Osamdesetak đaka Osnovne škole „Dragomir Marković“ posetilo je stadion Crvene zvezde „Rajko Mitić“, popularnu Marakanu. Kruševački osnovci su gledali derbi 22. kola Prvenstva, u kome je Zvezda savladala Vojvodinu rezultatom 2:0

Deca su, pre početka utakmice, obišla Muzej Zvezde, koji na se nalazi u okviru stadiona, gde ih je dočekalo rukovodstvo Kluba. U Fan zoni su se družili sa pojedinim igračima Crvene zvezde.

Posebno su uživali mališani koji su inače navijači tog Kluba.

– Najviše mi se svidelo kako su navijali Zvezdini navijači, koliko su glasni i vatromet koji su napravili. U Muzeju sam video mnogo Zvezdinih trofeja, nisam znao da ih ima toliko. Obradovao sam se kada se pre utakmice pojavio mali Stanoje iz filma Montevideo – kaže Petar Božović, učenik četvrtog razreda OŠ „Dragomir Marković“.

Put Beograda juče je duplim autobusom krenulo osamdesetak đaka te škole, od trećeg do osmog razreda, te još jedan autobus sa šezdesetak sugrađana. Reč je o besplatnom izletu na koji je ova škola pošla na poziv Kluba.

– Crvena zvezda organizuje ovakve događaje. Besplatan je put, ulazak na stadion, odnosno na utakmicu, poseta Muzeju. Uslov je da posetioci postanu članovi Kluba. Za decu do 15 godina je to besplatno, od 15 do 18 godina cena je 500 dinara, a za starije od 18 godina je hiljadu dinara – objašnjava Dejan Jovanović, koji je u Kruševcu poverenik za članstvo u klubu Crvena zvezda i na čiju inicijativu je izlet organizovan.

Direktor Osnovne škole „Dragomir Marković“ Saša Jevtić napominje da se đaci na ovaj način upoznaju sa zdravim stilovima života sportista, potom saznaju detalje o zanimanjima trenera, sudija, ali i detalje o organizaciji ovakvih sportskih događaja, u koju je uključen rad policije, žandarmerije, zdravstvenih službi.

– Ovo je promocija profesionalne orijentacije za brojna zanimanja. Ovo je takođe način da deca nauče nešto novo i da obiđu određene znamenitosti. U okviru ovog izleta organizovali smo i obilazak hrama Svetog Save – navodi Jevtić.

J.B.

”Dragomirci” na Zvezdinom stadionu

Osamdesetak đaka Osnovne škole „Dragomir Marković“ posetilo je stadion Crvene zvezde „Rajko Mitić“, popularnu Marakanu. Kruševački osnovci su gledali derbi 22. kola Prvenstva, u kome je Zvezda savladala Vojvodinu rezultatom 2:0 Deca su, pre početka utakmice, obišla Muzej Zvezde, koji na se nalazi u okviru stadiona, gde ih je dočekalo rukovodstvo Kluba. U Fan zoni su se družili sa pojedinim igračima Crvene zvezde. Posebno su uživali mališani koji su inače navijači tog Kluba. - Najviše mi se svidelo kako su navijali Zvezdini navijači, koliko su glasni i vatromet koji su napravili. U Muzeju sam video mnogo Zvezdinih trofeja, nisam znao…