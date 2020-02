Rubrika „Da pitamo zajedno“: Kruševac dobija Kuću fudbala

Postavljanje veštačke trave i uredjivanje terena fudbalskog kluba Borac u Bivolju trebalo bi da bude završeno sredinom aprila, a planirano je i sredjivanje zgrade tog Kluba, poznate kao Bela boca, u kojoj će ubuduće biti sedište Fudbalskog saveza Grada i Fudbalskog saveza Rasinskog okruga. To je za GRAD rekao Vladan Gašić, predsednik Fudbalskog saveza Rasinskog okruga, podsetivši da je upravo radove na infrastrukturi postavio kao prioritet prošlog marta, kada je izabran na pomenutu funkciju

– Od Fudbalskog saveza Srbije su dobijena sredstva za podlogu za veštačku travu i za veštački teren, dok će Grad izdvojiti sredstva za uredjenje tribina i pomenute zgrade. Do sada je teren podignut do nivoa puta, što je bio preduslov za njegovo uredjivanje jer je on godinama bio plavljen. U toku je pripremanje podloge i drenaže. Teren će sa sve četiri strane imati po tri do četiri reda tribina, biće ogradjen i uradjen po standardima UEFE – precizirao je Gašić.

Objasnio je da je ideja da na tom mestu dobije Kuća fudbala Rasinskog okruga sa terenom koji će biti osvetljen reflektorima, imaće smeafor u boji, led ekran.

– Tu će Borac igrati svoje utakmice kao domaćin, ali će pravo na korišćenje tog terena uz dogovor i raspored imati svi klubovi, odnosno sve kategorije, kako za igranje utakmica tako i za treninge. Poenta je da se rastereti teren na Mičetovom stadionu – rekao je Gašić.

On je kazao i da će se u Kruševcu, na sadašnjem terenu „Jedinstva“ u Aerodromskoj ulici, graditi fudbalski stadion.

– Kruševac je medju gradovima za koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio izgradnju stadiona. To će biti moderan, evropski stadion sa osam hiljada sedećih mesta, na kome će moći da igra bilo koja selekcija reprezentacije. Izgradnju će većinski finansirati Republika. Očekujem da će do kraja godine biti pokrenuta procedura prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade projekta – naveo je on.

Kruševac će tako postati jedini grad, osim Beograda, koji ima dva stadiona. Gašić je napomenuo da se Fudbalski savez Rasinskog kruga trudi da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomogne svim klubovima sa ovog područja. Tokom leta će ponovo klubovima biti podeljene lopte, a sa Fudbalskim savezom Srbije je dogovoreno da ovdašnji klubovi (ima ih 93) dobiju komplete dresova.

J.B.

Tekst je deo projekta Media Lab koji novine Grad realizuju u saradnji sa PU Lokal pres. Media Lab je pilot projekat razvijen u saradnji i podržan od strane “Medijskog inkubatora za Zapadni Balkan”, programa Free Press Unlimited, koji finansira holandsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Rubrika „Da pitamo zajedno“: Kruševac dobija Kuću fudbala

