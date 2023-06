Putovanje kroz poeziju Nebojše Lapčevića

Na književnoj večeri u Beloj sali Kulturnog centra predstavljena je knjiga stihova „Filatelist“, autora Nebojše Lapčevića, ovogodišnjeg 35. dobitnika prestižne književne nagrade „Meša Selimović“, koji dodeljuju Večernje novosti. U razgovoru sa autorom učestovale su dr Slađana Ilić, dr Jana Aleksić i Jelena Protić Petronijević, koje su pokušale da čitaocima približe svet Lapčevićeve poezije

– Ovo je celovita knjiga, sa epistolom na početku i na kraju, ilustrovana poštanskim markicama, kao podsticajem. U eseju u Novostima napisao sam „sveti zanos poezije“, jer mislim da svaki pesnik koji traga za nečim, želi da iskaže ono što je namislio svojim stihovima. I „Berači polena“ , iz prethodne zbirke, bili su sakupljači stihova, a u „Filatelistu“ to su skupljači markica, takođe strastveni – rekao je Nebojša Lapčević.

Da je reč o kompleksnoj zbirci, koja ima specifičnu sopstvenu mitologiju i pečat istakla je dr Slađana Ilić.

– Zbirka „Filatelist“, svojevrstan je unutrašnji putopis lirskog subjekta, označen raritetnim poštanskim markama kao podsticajem, počevši od prve „Peni blek“. Svaka pesma uverljivo svedoči o duhovnim doživljajima iz različitih krajeva sveta i svega što je u tom svet i u životu, koji je kao što lirski subjet kaže „nedovršena kolekcija“ – istakla je dr Slađana Ilić.

U brojnim pesmama, lirski subjekt se poziva na prijatelja, što mnoge čitaoce navodi na pitanje o kome je reč.

– Otvara se pitanje li je prijatelj sibolička figura, pesnikov alter ego, neko ko je u daljini ili izgubljen zauvek, ili je to nasušna potreba čoveka za bliskošću. Dok sam razmišljala o prirodi tog zamišljenog prijatelja, ova knjiga me je podsetila na „Malog Princa“, zato što je i ta knjiga posvećena prijatelju, a on putuje od planete do planete, i u stalnoj je potrazi za ljubavlju i prijateljstvom – objašnjava Ilićka.

Dr Jana Aleksić, koja je za zbirku „Filatelist“ napisala pogovor – rekla je da ova pesnička knjiga objedinjuje svekoliko putopisno iskustvo i osmišljava mesto čovekove egzistencije na sve razuđenijoj mapi sveta, čije su granice, međutim, sve suženije i dosežnije.

– U poetskoj viziji spojene su žižne tačke, centri kulture i civilizacije, duboko usađeni u našu kultrunu svest. Oni su pesmom dovedeni u jednistveni poredak u kojem su poništene međe između realija i imaginacije. Oživevši sadržaj poštanskih markica, hipostaziranjem njihovog simboličkog značnja, kolecionar – pesnik dozvoljava da apratni pesnički doživljaj prevagne nad odigranim.

Jelena Protić Petronijević, književnice i urednica kjiževnog programa Kulturnog centra u Kruševcu istakla je da joj je ovo književno veče za nju posebno, jer je Lapčević njen kolega.

-Veoma je uzbudljivo i neobično imati dobitnika nagrade „Meša Selimović“ u svojoj sredini, još u svojoj kući. Svi mi zajedno u Kulturnom centru učestvujemo u stvaranju srpske kulture, a Lapčević naš kolega, ovom knjigom je to i pokazao.

Inače, književno veče upotpunila je glumica Kruševačkog pozorišta, Slađana Nestorović Ristić, koja je recitovala stihove iz zbirke „Filatelist“.

M. J.