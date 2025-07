Putarine u Srbiji skuplje za više od 4 odsto

Vožnja autoputevima kroz Srbiju građane će koštati više – putarine su poskupele u proseku za oko 4,3 odsto po pređenom kilometru, a nove cene već su objavljene u Službenom glasniku

Tako, putarina od Beograda do Preševa sada iznosi 1.970 dinara, dok vožnja do Niša košta 1.170 dinara, do Novog Sada 325 dinara, a do Subotice 835 dinara. Putarina na relaciji Beograd – Šid sada je 520 dinara.

Poskupljenje obuhvata i nove deonice – od 10. jula počinje naplata putarine na novoizgrađenom delu autoputa Beograd – Požega, tačnije do naplatnih stanica Lučani i Prilipac.

Kako je ranije saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, novo poskupljenje je sprovedeno u skladu sa godišnjim indeksima potrošačkih cena i porastom cena na malo, što je deo redovnog godišnjeg usklađivanja dinarskih iznosa naknada za putarinu.

Na sajtu ministarstva navedeno je da ovakva prilagođavanja imaju za cilj održavanje stabilnosti finansiranja održavanja i razvoja putne infrastrukture.

Za vozače, to znači da ih od danas čeka nešto skuplja vožnja autoputevima – kako na starim, tako i na novoizgrađenim deonicama.