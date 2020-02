Pripadnici ovdašnje policije uhapsili su Kruševljanina P. Č. (23) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dva krivična dela izazivanje opšte opasnosti

“Sumnja se da je on početkom februara pucao iz vatrenog oružja i naneo laku telesnu povredu Kruševljaninu (43). Takođe se sumnjiči da je u oktobru 2019. godine ispalio tri hica i tom prilikom niko nije povređen” saopštila je kruševačka policija.

Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

J.B.

Pucao iz pištolja, ranio sugrađanina, pa uhapšen

