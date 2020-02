Odloženo suđenje Jutki, odbrana zatražila četiri izuzeća

Suđenje bivšem predsedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje bivše saradnice Marije Lukić danas nije održano jer su advokati optuženog zatražili četiri izuzeća. Na današnjem ročištu trebalo je da se predstavi nalaz veštačenja telefona zbog spornih, lascivnih poruka, zbog kojih je Jeličić optužen. Predstavnici optužbe, ponomoćnik i oštećena, smatraju da je reč o odugovlaćenju postupka, navodeći da je pomenuti nalaz veštaka nepovoljan za optuženog, dok njegova advokatica sumnja u nepristrasnost suda, a punomoćnika oštećene advokata Borivoja Borovića optužuje za politizaciju slučaja

Jeličićevi advokati su podneskom, predatim juče, zatražili izuzeće postupajućeg sudije, predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, predsednika Višeg suda u Kruševcu i predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu, što je saopšteno na današnjem ročištu, te konstatovano da sudjenje ne može da se održi.

– Ovo je čista opstrukcija postupka, koju smo očekivali, jer su očigledno branioci obavešteni da je nalaz veštačenja telefona za njih nepovoljan. Ovim veštačenjem je utvrdjeno, i to ćemo dokazati sledeći put, da su postojale poruke koje je Jeličić osporavao – kazao je novinarima punomoćnik Marije Lukić, advokat Borivoje Borović nakon današnjeg ročišta na kome je oštećenoj, javnom tužiocu i odbrani uručen izveštaj veštačenja telefona.

Da današnjem ročištu Borović je predložio saslušanje novog svedoka objasnivši da njegovo svedočenje treba da potvrdi potrebu za neuropsihijatrijskim veštačenjem Jeličića, što je Borović ranije zatražio.

– Predložio sam da se kao dokaz izvede saslušanje svedoka koji će potvrditi da je policiji, o čemu sam sudiji predao službenu belešku, prijavljivao Jeličića da je podvodio maloletnice nekim ljudima kao i da su njemu podvodili maloletnice. To su informacije iz pomenute službene beleške u kojoj stoji i da je slavio nakon ubistva Zorana Đinđića – rekao je Borović.

On smatra da to nije stavljanje u politički konktekst već da „pokazuje patološku crtu ličnosti“, a da sud treba da sagleda sve okolnosti koje treba da osvetle kakva je Jeličić ličnost.

Zahtev za izuzećem svih sudskih instanci advokat optuženog, Irena Đorđević obrazložila je sumnjom u nepristrasnost.

– O zahtevima odlučuje Vrhovni sud, a u slučaju da prihvati naš zahtev suđenje će se premestiti na neku drugu teritoriju, mesno nadležnu – kazala je ona odgovarajući na novinarsko pitanje.

Povodom predloga za saslušanje novog svedoka ona je kazala da od Borovića očekuje da sledeće put „osim maloletnica doda i babe“ te da se u ovom slučaju u sudnici ne razmatra predmet već se vodi politička kampanja.

– Nadam se da ćemo uspeti da politiku izmestimo iz sudnice i utvrdimo najbitnije, istinu – rekla je ona.

Oštećena Marija Lukić očekuje da se 6. marta, za kada je zakazan nastavak sudjenja, postupak okonča i da se daju završne reči.

– Jedino je to logično, ove opstrukcije ne bih komentarisala, to se radi od početka procesa, kako u Brusu tako u Kruševcu, njihovo je da to rade, naše je da se borimo za pravdu – rekla je ona.

Današnjem ročištu nije prisustvovao optuženi Milutin Jeličić zbog, kako je rečeno u sudinici, zdravstvenih razloga.

Predstavnice Mreže Žene protiv nasilja bile su i danas ispred suda, držale su transparent „Pravda za Mariju Lukić“. One okupljanima u više gradova daju podršku Mariji Lukić i ženama sa iskustvom nasilja. Ispred suda su bili i predstavnici organizacije „Muška sigurnost – sigurnost za sve“ koja ukazuje na nasilje u porodici koje trpe muškarci.

Na sudjenje ovaj put nije došao predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je u znak podrške optuženom Milutinu Jeličiću Jutki bio prisutan na prethodna tri ročišta. SRS je juče najpre najavila njegov dolazak da bi kasnije popodne saopštila da je sudjenje odloženo.

Suđenje Milutinu Jeličiću Jutki, bivšem predsedniku opštine Brus, koji je okrivljen za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje odlukom Vrhovnog kasacionog suda, izmešteno je iz bruskog Osnovnog suda i pred kruševačkim Osnovnim sudom se vodi od avgusta ove godine. Od tada su saslušani optuženi, oštećena te svedoci obe strane.

J.B.

