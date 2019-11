Prsten despota uručen Milisavu Saviću 

Na svečanoj akademiji Književnog kluba „Bagdala“ u Kruševačkom pozorištu godišnje priznanje „Zlatni prsten Despota Stefana Lazarevića“, 36. po redu, uručen je ovogodišnjem laureatu Milisavu Saviću , književniku rodom iz Vlasova kod Raške, a nastanjenom u Beogradu

Svečanost je otvorio Nebojša Lapčević, predsednik KK „Bagdala“, a program je vodio pesnik Milan Vučićević, potpredsednik Kluba. U ime Ministarstva kulture i informisanja skup je pozdravila Gordana Gavrić, savetnica u ovom ministarstvu.

Odluku žirija obrazložio je njegov predsednik Ljubiša Bata Đidić, a o slavodobitniku je govorio književni kritičar Miloš Petrović. Dobitnik najprestižnijeg priznanja u kulturi Kruševca Milisav Savić održao je svečanu besedu:

– Radujem se dolasku u Kruševcu i ovoj velikoj nagradi KK „Bagdala“, čiji istoimeni časopis je jedan od naših najstarijih časopisa koji se očuvao. Mnogi su časopisi propali, a „Bagdala“ je opstala, pa zato Ministarstvo kulture i lokalna vlast treba da je podrže. Kao mlad sam slao neke rukopise „Bagdali“. A drugo drago mi je jer je Despot Stefan Lazarević značajna književna i vladarska ličnost, o kojem sam pisao u jednoj svojoj knjizi koja se zove „Epska Srbija“, ali ne o njegovom književnom radu, već o njegovom prisustvu u našim narodnim pesmama i na freskama u našim manastirima. Vi dobro znate da se ovde u blizini Kruševca, u Ljubostinji, u Kaleniću, u Rudenici, nalaze njegovi najlepši portreti– rekao je Milisav Savić u svojoj besedi.

Prisetio se i svog prvog boravka u našem gradu:

– Za Kruševac me veže i ORA „Morava“ u Velikoj Lomnici na kojoj sam bio referent za kulturu, uređivao sam časopis na šapirografu, a pored mene i Stojan Dečermić je imao kurs glume, a Boris Radak je vodio balet. Na akcijama se mnogo pažnje posvećivalo kulturi, pa zbog toga i brojnih drugih efekata, treba ih obnoviti. U jednoj smeni je bilo više stotina brigadira iz cele SFRJ. Bilo je to nezaboravno i to su bile divne godine.

Savić je najavio i svoje novo delo:

– Pišem novi roman o Milošu Crnjanskom. To je jedan interesantan pisac, zanimljive biografije. Naravno ja nisam biograf, roman je nešto drugo. To će biti neka vrsta dokumentarne fikcije. Malo dokumenata, a više mašte. Pisci se ipak služe maštom.

Milisav Savić je završio Studije jugoslovenske i svetske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirao i doktorirao. Autor je brojnih romana, zbirki, pripovedaka, multižanrovskih knjiga i eseja, a pored NIN-ove nagrade za roman godine „Hleb i strah“ dobio je i brojne druge nagrade: „Petar Kočić“, „Laza Kostić“, „Vukovu“, „Meša Selimović“ i „Bora Stanković“, a za životno delo „Stefan Prvovenčani“, „Ramonda Serbika“, Milovan Vidaković, „Vitez srpske književnosti“ i sada Bagdalin prsten Despota Stefana Lazarevića. Za celokupno pripovedačko delo dobio je „Veljkovu golubicu“.

Na svečanoj akademiji Vladimir Mitrović je otpevao pesmu „Bagdalaši“, a nastupili su istaknuti pisci iz cele Srbije.

Živomir Milenković

