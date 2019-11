Posle 14 utakmica bez pobede, u prvenstvu i Kupu, Trajal je konačno

zabeležio trijumf u 17. kolu Prve lige Srbije, protiv Budućnosti iz Dobanovaca sa 2:1

Otvorio je za ovu utakmicu Trajal kapije za svoje navijače, kojima će ulaz biti

slobodan i na ostalim mečevima do kraja sezone. I praktično i promovisao

dan nakon što je to učinjeno na konfereniji za medije – i na klupi novog šefa stručnog štaba Nenada Sakića, koji je u očekivanju inostranog angažmana

odlučio da pomogne Trajalu da prebrodi krizu u kojoj se našao.

Hladno vreme nije sprečilo „gumare“ da se rastrče na terenu i od početka utakmice pokažu da im je cilj osvajanje sva tri boda, što su do kraja – uprkos

tome što su gosti prvi došli do vođstva – i uspeli, slaveći sa 2:1. Do četvrte pobede u ovom prvenstvu došli su preko golova Osumana Joofa, koji je Trajalu doneo izjednačenje, i Admira Kecapa koji je postavio konačnih 2:1 za ekipu iz Kruševca.

U 18. kolu Trajal za sedam dana gostuje u Beogradu RFK Gra4čaru, ekipi iz gornjeg dela tabele koja u ovoj sezoni pruža dobre partije. Ipak, „gumari“ se nadaju da mogu da ponove dobar rezultat iz prvog dela prvenstva, kada su u 3. kolu protiv Gra4čara u Kruševcu slavili sa 1:0.

FK Trajal najzad slavio, pobeda protiv Budućnosti

