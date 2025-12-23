Provera radnog staža preko PIO fonda

U današnje vreme, kada mnogi radnici nisu sigurni u to da li su svi doprinosi redovno uplaćeni, a radni staž tačno evidentiran, mogućnost da se ove informacije proveravaju elektronski predstavlja značajnu prednost. Ipak, sistem zahteva određenu pažnju i strpljenje, jer proces i dalje ima praktične izazove

Fond PIO omogućava građanima da uz pomoć besplatnog PIN koda dobijenog ličnim dolaskom u filijalu imaju uvid u kompletnu evidenciju svojih doprinosa i radnog staža. Sistem omogućava proveru ukupnog staža po godinama i mesecima, prijave i odjave poslodavaca, uplaćene doprinose, iznose zarada, prekide u radu i evidentirane bolovanja, kao i dostavljenost M4 obrazaca. Za one koji žele da na vreme uoče eventualne nepravilnosti, ovo je svakako dobar alat.

Prvi problem je da se PIN kod ne može dobiti online, već je neophodno lično pojavljivanje, što može predstavljati problem za građane iz manjih mesta ili za one sa ograničenim vremenom. Osim toga, kod ima rok važenja, pa ga treba redovno koristiti, a podaci u sistemu nisu uvek jednostavni za razumevanje, informacije su raspoređene po mesecima i šiframa poslodavaca, što često zahteva dodatno računanje ili pomoć stručnjaka. Još važnije, elektronski uvid ne rešava automatski probleme sa neisplaćenim doprinosima. Ako sistem pokaže da doprinosi nisu uplaćeni, građanin sam mora da pokrene postupak za njihovo ostvarivanje, što ponekad uključuje prikupljanje dokaza ili čak sudske sporove. Posebne poteškoće imaju raseljena lica ili oni sa starijim stažom, kada elektronski podaci nisu potpuni, a dokazivanje prava može trajati godinama.

Ipak, za one čiji je radni staž uredno vođen, sistem može značajno olakšati proveru podataka i pomoći da se na vreme isprave eventualne greške, ubrzavajući proces ostvarivanja prava na penziju.