Sportski savez u petak dodeljuje godišnja priznanja

Sportski savez grada Kruševca će i ove godine nagraditi najbolje sportiste i sportske ekipe sa teritorije Grada za ostvarene rezultate na međunarodnim, državnim i regionalnim takmičenjima u 2025. godini

Dodela godišnjih priznanja će se održati u petak, 26. decembra u Narodnom muzeju. Tom prilikom biće uručena 42 prizanja, a iz Sportskog saveza poručuju da je cilj da se nagradi što veći broj sportista i sportskih ekipa.