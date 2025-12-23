Sportski savez u petak dodeljuje godišnja priznanja

Postavljeno: 23.12.2025

Sportski savez grada Kruševca će i ove godine nagraditi najbolje sportiste i sportske ekipe sa teritorije Grada za ostvarene rezultate na međunarodnim, državnim i regionalnim takmičenjima u 2025. godini

Dodela godišnjih priznanja će se održati u petak, 26. decembra u Narodnom muzeju. Tom prilikom biće uručena 42 prizanja, a iz Sportskog saveza poručuju da je cilj da se nagradi što veći broj sportista i sportskih ekipa.

