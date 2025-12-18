Nova sednica Skupštine zakazana za sredu

U sredu, 24. decembra, sa početkom u 10 časova, u sali broj 34 Skupštine grada Kruševca, održaće se 17. redovna sednica Skupštine grada. Dnevni red obuhvata 52 tačke koje će biti predmet razmatranja odbornika

Na dnevnom redu ove sednice naći će se predlog Odluke o budžetu grada Kruševca za 2026. godinu, kao i predlog Programa razvoja grada Kruševca za 2026. godinu i projekcije Programa za 2027. i 2028. godinu.

Takođe, odbornici će raspravljati o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kadrovskom planu Gradske uprave, te o socijalnoj zaštiti Kruševca i Lokalnom planu akcije za decu za period od 2026. do 2028. godine.

Očekuje se i razmatranje izveštaja o radu pojedinih javnih preduzeća i ustanova, kao i usvajanje Plana javnog zdravlja grada Kruševca za period 2026-2032. godine, ali i razmatranje odluke o pokretanju postupka osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni industrijsko-tehnološki park“ Kruševac – član Biznis inkubator.

N. L.