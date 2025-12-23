Aleksandrovac: U toku čišćenje korita Kožetinske reke
Ljudstvo i mašine aleksandrovačkog Komunalnog preduzeća započeli su čišćenje Kožetinske reke, od Rasadnika do Bemiksa
Radove je obišla predsednica opštine Jelena Paunović, koja je u izjavi za medije istakla, da opština za ove poslove izdvaja značajna finansijska sredstva, te da će ukoliko vremenske prilike dozvole radovi biti nastavljeni i narednih dana.
Bujične vode nanele su u korito reke veliku količinu zemlje, kamenja i drugog otpada, koji će se odlagati na Sinjevcu.
Foto: Fejsbuk/ Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac
