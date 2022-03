Promocija knjige Dobrica Ćosić i politika

U Legatu Milića od Mačve, predstavljena je knjiga prof dr Zorana Avramovića “Dobrica Ćosić i politika. Reč je o knjizi koja je nastala nakon pročuvanja niza Ćosićevih političkih tekstova koji svedoče o aktivnostima u političkom životu Jugoslavije i Srbije, a koje prožima jugoslovenska ideja i država i sudbina srpskog naroda. Na ovom književnom događaju pored autora govorio je i Selimir Radulović, direktor biblioteke Matice srpske

-Važno je istaći Ćosićevu strast prema politici, čak bih rekao da ga je u životu više interesovala politka od književnosti. Ova kniga je tražila istraživanje Ćosićevih političkih teksova, koji su rasuti u pet tomova. To je sve trebalo pročitati i povezati, tako da mi je trebalo oko dve godine da je napišem-kaže profesor Avramović za KruševacGrad.

Kritičari su ovu knjigu ocenili kao veoma uspelu.

-Reakcije su izuzetno pozitivne, Ćosićeva ćerka je mnogo pohvalila knjigu, takođe, rekao bih da sam uspeo da sam ućutkam sve kritičare Dobrice Ćosića. On je imao veliki broj protivnika koji nisu razumeli njegovo delo i koji su ga tumačili preko njegovih političkih tekstova, pa je dolazili i do obezvređivanja, tako da je Dobrica trpeo mnogo od tih nepravičnih kritika. Vreme je pravi sudija i sve vrati na svoje mesto-dodaje profesor.

U knjizi “Dobrica Ćosić i politika”, autor polazi od istine da je Dobrica Ćosić, pored književnog stvaralaštva, bio aktivan u političkom životu Jugoslavije i Srbije u različitim oblicima. Učestvovao je i u praktičnoj politici, nekada kao deo vlasti a nekada kao opozicionar. Činjenica da je objavio političke knjige, članke, privatne zapise, razgovore sa novinarima opravdavaju analizu njegovih shvatanja i gledišta. Jedna zajednička tema prožima sve neknjiževne tekstove ovog pisca: politika, jugoslovenska ideja i država, sudbina srpskog naroda, političke ličnosti.

– Ćosić je ostavio veliko književno delo, mislim da niko u srpskoj književnosti nije opisao tragediju srpskog naroda u 20. veku kao što je on to učinio. Pamtimo ga i po njegovom političkom angažmanu, on se interesovao za politiku od 1945. godine pa do kraja života. U tom luku, od komuniste do demokrate, on je promenio svoja mišljenja i o državi Jugoslaviji i o ideologiji komunizma-objašnjava Avramović.

Avramović smatra da je Ćosić uvek naglašavao vrednosti slobode, pravde i istine ali ih je tumačio na različite načine, u zavisnosti od političkog vremena.

-Njegova najveća zasluga je da se Srbija vrati svom imenu i nema sumnje da je Dobrica bio patriota što znači da je pre svega držao do slobode i nezavisnosti svog naroda. Patriotizam podrazumeva i žrtvu, a Dobrica se zaista žrtvovao i bio kažnjavan i progranjan, ali je pored svih otpora uspeo da ostvari svoju ideju. Mi možemo da se ponosimo što smo imali jednog takvog stvaraoca u srpskom narodu, a posebno mi koji smo rođeni u ovom kraju u kome je i on rođen. Nema puno velikih ljudi, a on je jedan od najvećih i mi na to moramo da budemo ponosni-navodi autor.

Selimir Radulović, direktor biblioteke Matice srpske, istakao je značaj Avramovićeve knjige.

Direktorka Kulturnog centra Violeta Kaplarević, je podsetila da je Ćosić bio jedna od tema na nedavno održanoj Književno-filozofskoj školi, dok se književnik Ljubiša Đidić osvrnuo na Ćosićevu saradnju sa kruševačkim Književnim klubom “Bagdala”.

O autoru

Zoran Avramović

Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu.Radio je kao gimnazijski profesor sociologije, kao istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka Srbije u Beogradu, kao naučni savetnik u Institutu za pedagoška istraživanja u Beogradu, profesor sociologije kulture na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.Objavio je dvadeset knjiga i preko sto šezdeset naučnih i stručnih radova u časopisima, zbornicima i knjigama, kao i preko sto devedeset radova različitog žanra (studije, istraživanja, polemike, kritike, eseji, recenzije).