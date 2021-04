Promocija knjiga Živojina Petrovića

Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava, Narodna biblioteka Kruševac organizovala je neformalno druženje i predstavljanje knjiga Živojina Petrovića. Ovaj autor, nedavno se afirmisao kao pisac i ovo je njegova prva promocija knjiga u Srbiji

– Veliko mi je zadovoljstvo da je moje prvo gostovanje i prva pojava u javnosti baš u Kruševcu, Lazarevom grad. Ja sam pisac nomad, potekao iz korone, nisam doživeo ni jednu promociju, sajam, izložbu do sada – kaže Živojin Petrović za KruševacGrad.

Ovaj autor do sada je objavio dokumentarni triler “Do viđenja” , zbirku priča “Nestvarno, a stvarno 1”, čiji je nastavak “Nestvarno, a stvarno 2” objavljen tokom prethodne nedelje.

– “Nestvarno, a stvarno 2” donosi pedesetak novih, zanimljivih priča od kojih pojedine nikad nisu ni ispričane. One govore o našoj istoriji, čudnim i interesantnim događajima koji su se desili u Srbiji. Ima anegdota, priča i drama. Svaka ova priča je filmska, poput epizode u jednom serijalu i već sam u pregovoru sa određenim producentima kako bi se ekranizovala neka od njih. Vi kada pogledate iz današnjih cipela, šta su naši preci doživeli i kako su i na koji način ostvarivali rezultate, to je stvarno “nestvarno, a stvarno” – objašnjava on.

Petrović se već godinama interesuje za istoriju i svoje slobodno vreme troši na otkrivanje zanimljivih pojedinosti iz istorije Srbije.

– Moj hobi je čeprkanje po bibliotekama, arhivama i zaboravljenim magacinima i naravno da sam to radio za svoju dušu. Iz Lagune su primetili da su moje knjige interesantne i da će imati “prođu” i to se i dogodilo. Za par dana koliko se prodaje knjiga, reakcije čitalaca su fenomenalne. Ljudi su očekivali da druga knjiga bude lošija, a mi smo gledali da poremetimo taj uobičajeni ciklus, tako da druga knjiga sadrži možda čak i neke neobičnije priče od prve. Da li će tako biti i u trećoj knjizi, videćemo, u planu je da obradujemo čitaoce novom zbirkom sledeće godine – navodi on.

Direktorka Narodne biblioteke u Kruševcu, Snežana Nenezić, kaže da je Petrović jedan od retkih autora čije su knjige zaživele među čitaocima, bez zvaničnih promocija i predstavljanja.

– Kada sam prvi put videla knjigu “Nestvarno, a stvarno 1”, moj prvi utisak je bio da me je podsetila na rubriku iz Politikinog zabavnika – Verovali ili ne. To su zanimljive crtice, kockice mozaika iz srpske istorije koje se gledajući sa ove istorijske distance čine neverovatnim – kaže ona.

O autoru Živojin Žika Petrović rođen je u Beogradu 1969. godine. U ranoj mladosti pokazuje interesovanje za elektroniku i kibernetiku, a već sa 18 godina registruje samostalnu delatnost, kao svoje dopunsko zanimanje, i osniva servis za popravku TV, audio i video tehnike. Osnovao je firmu „ Processor Commerce “, izdavačku kuću „ GSM Public “ i prvi srpski časopis namenjen telekomunikacijama – „Mobilni magazin“, a zatim i „e magazin“, izdanje usmereno ka polju savremenih komunikacija, digitalne ekonomije i finansija.

Promocija knjiga Živojina Petrovića

Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava, Narodna biblioteka Kruševac organizovala je neformalno druženje i predstavljanje knjiga Živojina Petrovića. Ovaj autor, nedavno se afirmisao kao pisac i ovo je njegova prva promocija knjiga u Srbiji - Veliko mi je zadovoljstvo da je moje prvo gostovanje i prva pojava u javnosti baš u Kruševcu, Lazarevom grad. Ja sam pisac nomad, potekao iz korone, nisam doživeo ni jednu promociju, sajam, izložbu do sada – kaže Živojin Petrović za KruševacGrad. Ovaj autor do sada je objavio dokumentarni triler “Do viđenja” , zbirku priča “Nestvarno, a stvarno 1”, čiji je nastavak “Nestvarno, a stvarno…