Profesor Fakulteta umetnosti Andrija Blagojević iz Kruševca u evropskom vrhu

Srpski klarinetista Andrija Blagojević, profesor Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, a rodom iz Kruševca, zadužen za akademske programe i profesionalni razvoj u bordu evropske strukovne asocijacije

Na Skupštini međunarodne organizacije European Clarinet Association, profesor klarineta na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, Andrija Blagojević, inače Kruševljanin, izabran je za člana Borda direktora, zaduženog za akademske programe i profesionalni razvoj.

Osnivanje udruženja koje bi okupljalo evropske klarinetiste inicirano je 2009, a dovršeno novembra 2010. godine, na festivalu održanom u Kortrijku, u Belgiji, pod nazivom 1st European Clarinet Festival. U toku osnivanja, organizaciji koja je nazvana European Clarinet Association (ECA) priključio se i Blagojević.

– Dve godine kasnije, tadašnji predsednik ECA, švajcarski klarinetista i kompozitor, profesor na Univerzitetu umetnosti u Cirihu, Matthias Müller, pozvao me je da učestvujem na 3rd European Clarinet Festival. Nastupom na tom festivalu, januara 2013. godine, na Kraljevskom konzervatorijumu u Gentu, u Belgiji, započelo je moje aktivno učešće u radu evropske asocijacije.

Iste godine, za predstavnika Srbije u European Clarinet Association izabran je Andrija Blagojević, koji je od 2009. godine na sličnoj funkciji i u International Clarinet Association. Tada je izabrano i novo rukovodstvo ECA.

– Dana 26. jula 2013. godine, na festivalu ClarinetFest u Asiziju, u Italiji, održali smo sastanak, na kome je za predsednika European Clarinet Association izabran belgijski klarinetista Stephan Vermeersch, sa kojim sam prethodno već bio dogovorio gostovanje u našoj zemlji. Vermeersch je svoju prvu posetu Srbiji, u proleće 2014. godine, započeo koncertom za klarinet i elektroniku u Galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici i serijom seminara za studente Fakulteta umetnosti. Početkom 2016, u Beogradu je dodelio evropsko priznanje za životno delo najznačajnijem srpskom i jugoslovenskom klarinetisti Milenku Stefanoviću (1930—2022), nekadašnjem prvom klarinetisti Beogradske filharmonije i predsedniku Udruženja muzičkih umetnika Srbije, profesoru klarineta na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i prorektoru Univerziteta umetnosti u Beogradu, koji je pre pola veka (1975) osnovao klasu klarineta na Akademiji, kasnijem Fakultetu, umetnosti u Prištini. U procesu nominacije profesora Stefanovića za najprestižnije evropsko priznanje učestvovao sam sa kolegama iz Beogradske filharmonije, Simfonijskog orkestra RTS-a, Orkestra Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“, Pozorišta na Terazijama, Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Umjetničke akademije u Splitu.

Godine 2016. Andrija je imenovan za urednika biltena ECA, a naredne godine po prvi put postaje član Borda direktora ECA, kao prvi klarinetista iz jugoistočne Evrope imenovan za člana Borda direktora European Clarinet Association.

– Bord direktora ECA je tada bio organizovan na teritorijalnom principu, svaki član Borda predstavljao je po jedan region Evrope – pojašnjava Blagojević. – U jesen 2023. započela je reforma ECA. Dana 7. decembra 2023. godine, okupili smo se na kongresu u Tilburgu, u Holandiji, i izglasali novo rukovodstvo. Asocijacijom je rukovodilo dvoje kopredsednika: nemački klarinetista Nicolai Pfeffer i portugalska klarinetistkinja i bas klarinetistkinja Filipa Nunes. Tom prilikom, formiran je novi Bord direktora, u čije sam članstvo ponovo izabran i ja. U jesen 2025. izbori su po prvi put održani elektronskim putem. Za razliku od ranijih izbora, na kojima su mogli da glasaju samo klarinetisti prisutni na kongresu ili festivalu, sada su se o kandidatima izjašnjavali klarinetisti iz cele Evrope, a kandidati više nisu predstavljali evropske regione iz kojih dolaze, već su birani za konkretne resore, sa nadležnošću na celoj teritoriji koju svojim radom pokriva European Clarinet Association. Rezultati glasanja saopšteni su na skupštini održanoj 30. novembra – objašnjava Blagojević.

Predsednik ECA ostao je Nicolai Pfeffer, dok je Blagojević izabran na funkciju Deputy Officer for Academic Programs and Professional Development, na kojoj će sarađivati sa kolegama zaduženim za istu oblast, iz Velike Britanije (Peter Cigleris) i Francuske (Philippe Cuper).

– Naročito je velika čast sarađivati u ovoj oblasti sa francuskim klarinetistom Filipom Kuperom, jednim od najznačajnijih klarinetista današnjice, dobitnikom nagrada na prestižnim međunarodnim takmičenjima u Minhenu, Ženevi i Pragu (na kojima je svojevremeno nagrađivan i moj profesor Milenko Stefanović), višedecenijskim solo klarinetistom Pariske opere i profesorom na uglednim obrazovnim institucijama u Francuskoj i Španiji. Zanimljivo je da je Kuper, pored studija klarineta i kamerne muzike na Pariskom konzervatorijumu, studirao i muzikologiju na Sorboni. Izuzetno mnogo se može naučiti kroz komunikaciju sa njim.

Krajem novembra bili ste u žiriju jednog međunarodnog takmičenja?

– U pitanju je međunarodno takmičenje „Edvard Grig“, koje se održava u Finskoj i Norveškoj, ove godine u terminu 28—30. novembra. Takmičare sam slušao i ocenjivao online, a u žiriju su bili i profesori iz Rusije i Kazahstana.

U kategoriji takmičara starijih od 20 godina nagrađeni su Cui Hengwei, Feng Xinlong, Tan Daxian i Wang Zekang.

Profesor ste na Fakultetu umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Čemu učite svoje studente i kakvi su uslovi za rad na Vašem Fakultetu?

– Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici nalazi se u severnom (srpskom) delu Kosovske Mitrovice, u savremeno opremljenoj zgradi, koja pruža sve uslove neophodne za kvalitetnu nastavu. U svom pedagoškom radu, čiji je cilj priprema studenata za samostalan rad i dalji razvoj u izabranoj profesiji po završetku studija, trudim se da očuvam kvalitetnu osnovu, koju je postavio profesor Stefanović insistiranjem na opštoj kulturi i kulturi sviranja, kreativnosti i profesionalizmu, kao i da prenesem studentima najsavremenija saznanja, do kojih dolazim zahvaljujući komunikaciji sa kolegama iz različitih delova Evrope i sveta. Planiram da sa nove funkcije u European Clarinet Association u još značajnijoj meri podstaknem akademsku saradnju između srpskih i inostranih klarinetista.

Živomir Milenković