Fudbal: Radosav Aleksić preporodio Jastrebac iz Velikog Šiljegovca

FK „Jastrebac“ iz Velikog Šiljegovca na kraju prvog dela sezone u zoni Zapad zauzeo je 6. mesto u sredini tabele i najbolji je plasirani klub sa teritorije Rasinskog okruga. Velike zasluge za to pripadaju mladom i perspektivnom treneru Radetu Aleksiću

Fudbalsku karijeru, Aleksić je počeo u Napretku, a nosio je dresove Kopaonika (Brus), Trayala i Radničkog 1923 (Kragujevac). Sjajnu karijeru krunisao je u Premijer ligi BiH kao član Slavije (Sarajevo), Zrinskog (Mostar), Krupe (Krupanj) i Radnika (Bijeljina).

– Najdraža uspomena na igračku karijeru je moj gol koji sam postigao na Koševu protiv Sarajeva kada sam nastupao za Krupu i kada smo pobedili favorizovano Sarajevo rezultatom 3:2 – kaže Aleksić i dodaje da je Jastrebac preuzeo u šestom kolu, kada rezultati kluba nisu bili zadovoljavajući. – Ekipa je imala samo pet bodova, a ciljevi rukovodstva su bili veći. Hrabro sam ušao u taj izazov, pa smo u narednih osam utakmica zabeležili četiri pobede, tri puta igrali nerešeno i samo jednom pretrpeli poraz. Od ugroženog statusa, stigli smo do šeste pozicije i ostvarili najbolji rezultat od svih ekipa koje su u zonskom takmičenju sa teritorije Rasinskog okruga. U jesenjem delu ispunili smo cilj, a do kraja prvenstva ćemo težiti da trenutni plasman zadržimo i nađemo se u plej-ofu.

Perspektivni trener ističe da najveće zasluge pripadaju igračima, te dodaje da će klub u prelaznom roku pokušati da sačuva čitav tim iz jesenjeg dela. Navodi da ekipa ima veliku podršku predsednika kluba Marka Jevgenijevića i Slavka Savića, koji je aktivan igrač, ali nezvanično obavlja i funkciju sportskog direktora kluba.

Takođe, Aleksić se zahvalio i ljudima koji su obezbedili stabilne finansije – Zoranu Miloševiću, privatniku iz Velikog Šiljegovca koji sa nekolicinom prijatelja daje najveći doprinos, kao i sponzoru SB „Ribarska Banja“.