Produžen konkurs za subvencije za seoski turizam do kraja meseca

Seoski turizam poslednjih godina postaje jedan od najbrže rastućih vidova turističke ponude, jer sve više posetilaca traži mir, autentičnost i boravak u netaknutoj prirodi. Zato je podrška domaćinstvima na selu od velikog značaja, posebno kada lokalne samouprave ulažu u razvoj ovakvih sadržaja i unapređenje uslova za prijem turista

Razvoj seoskog turizma donosi nove mogućnosti za poljoprivrednike, jer domaćinstvima omogućava dodatni izvor prihoda i bolju iskorišćenost kapaciteta na selu. Grad Kruševac ove godine posebnu pažnju posvećuje upravo podsticajima koji mogu da poboljšaju kvalitet usluge i utiču na veći broj posetilaca u ruralnim sredinama.

– Produžen je konkurs za subvencionisanje seoksog turizma, on je trajao do 15. novembra, produžen je do 30. Poljoprivrednici mogu da se prijave na konkurs, a iznos podsticaja je 50% od vrednosti investicije bez PDV-a, odnosno maksimalna sredstva koja mogu da ostvare je 300.000 dinara, tu imamo i pogodnosit za one poljoprivrednike koji su mlađi od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva jos 10% i ako se poljoprivredna gazdinstva vode na žene jos 10%, znači maksimum 70%- Time mogu da opremaju svoje objekte nameštajem, kućnim aparatima, opremaju dvorište i slično – rekao je Darko Andonov, pomocnik gradonačelnika za poljoprivredu.

Pravo učešća imaju registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva, kao i ona koja su u sistemu turizma.