Konkurs „Pismo Deda Mrazu“ ponovo u Kruševcu

Kulturni centar Kruševac i ove godine organizuje nagradni literarni konkurs „Pismo Deda Mrazu“, koji će trajati od 1. do 19. decembra. Konkurs je namenjen deci do 10 godina, koja mogu poslati svoje poruke, želje, crteže i maštarije, sve ono što bi rado poverila Deda Mrazu

Najkreativniji i najtopliji radovi biće nagrađeni, a imena dobitnika biće objavljena 24. decembra na sajtu i društvenim mrežama Kulturnog centra. Svečana dodela nagrada zakazana je za 25. decembar u Klubu KC Kruševac, kao deo novogodišnjeg programa.

Uz pismo je potrebno priložiti saglasnost roditelja ili staratelja o korišćenju poslatog materijala u svrhu promocije i podsticanja dečjeg stvaralaštva, takođe, učesnici u pismu treba da navedu ime i prezime, datum rođenja, adresu i kontakt telefon.

Pisma se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Kulturni centar Kruševac

Topličina 2, 37000 Kruševac

sa naznakom „Pismo Deda Mrazu“

Za dodatne informacije dostupna je i mejl adresa [email protected].