Prnjavor bez vode

Danas će do trenutka popravke kvara na vodovodnoj mreži, a najkasnije do 15 časova, bez vode biti Prnjavor – Gavrila Principa od Krfljanske do Brestovačke, kao i prateće ulice, potom Mudrakovac – Žrtava fašizma, Neznanog junaka od „Tri šešira“ do Bogomoljišta, Aerodromska od „Tri šešira“ do Rasinske i prateće ulice, deo Čitluka, odnosno Đušina ulica i Dunavska ulica u Dedini.