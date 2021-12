Priznanje Milunu Sakiću bivšem fudbaleru Napretka iz Timočanina iz Knjaževca

Jugoslovenski rekorder po broju žutih kartona, bivši fudbaler kruševačkog Napretka Milun Sakić, neobično se iznenadio ovih dana kada je dobio poziv od fudbalskog kluba Timočanin iz Knjaževca da prisustvuje prigodnoj svečanosti ovog kluba.

Za razliku od Napretka u kome je odigrao veliki broj utakmica, bio strah i trepet za napadače protivničkih timova, uz onaj neobičan rekord po broju žutih kartona valja dodati da je istovremeno i jedini igrač u bivšoj Jugoslaviji, u odbrambenoj ulozi u kojoj je postigao najviše golova za ovaj tim, a nije dobio poziv za 75 godina proslave njegovog voljenog tima, Napretka iz Kruševca.

-Nije prvi, a ni poslednji put da u Napredku zaboravljaju na učinak nas, bivših fudbalera. Čujem da ni Milenko Rajković nije bio pozvan za prigodnu svečanost koja je održana u Trajalu tim povodom, a ni mnogi drugi moji fudbalski saborci tih godina i tih dana u crveno-belom dresu. Žao mi je zbog svega toga jer pomalo je neobično da se setio neko drugi, u ovom slučaju fudbalski klub Timočanin u kojem sam bio trener 2012. godine kada su se takmičili u Srpskoj ligi. Suze su mi pošle kada sam čuo svoje ime na toj svečanosti i kada sam prozvan da izađem i bio nagrađen aplauzima svih prisutnih. Ne znam zašto ljudi koji sada, a i poslednjih nekoliko godina, su glavni u Napretku u svemu, zaboravljaju na učinak koji smo imali i kao pojedinci i kao tim u prošlosti, pa je to postala praksa i svih drugih koji dolaze u klub i kasnije odlaze. Meni je drago da sam igrao u Napretku, bez obzira na sve, ali nikako ne mogu da shvatim i niko ne može da me ubedi da je to lep potez odgovornih ljudi za čin koji je bio povodom proslave u Kruševcu, za razliku od ovog u Knjaževcu na koji sam ponosan i zahvalan svim ljudima koji su imali sluha da me pozovu i da zahvale za ono što sam učinio za Timočanin- objašnjava Milun Sakić, sada vozač u Vino-Župi u Aleksandrovcu, a od fudbala i trenerskog poziva definitivno je digao ruke.

Lj. Marković