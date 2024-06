Privremene izmene saobraćaja tokom obeležavanja Vidovdana i termini rada gradskih službi

Iz službe Protokola gradske uprave Kruševca medijima je stiglo obaveštenje oko privremene zabrane saobraćaja u centralnim gradskim ulicama tokom obeležavanja Vidovdana, kao i izmena termina rada određenih gradskih službi u vreme zasedanja Vlade Srbije. Saopštenja vam prenosimo u celini

Izmene termina rada gradskih službi

Zbog sednice Vlade Republike Srbije koja će biti održana u Kruševcu, u petak 28. juna, određene službe Gradske uprave radiće u izmenjenom terminu počev od 12:30 časova. To su sledeća odeljenja: Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove (matična služba), Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, Odeljenje za investicije, privredu i zaštitu životne sredine (APR i turizam) i Odeljenje za inspekcijske poslove.

Privremena zabrana saobraćaja u centralnim gradskim ulicama

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza u potezu – Trg kosovskih junaka, pa u nastavku ulica Vidovdanska – potez od Trga kosovskih junaka tj. raskrsnice sa Nemanjinom ulicom pa sve do ulice Takovske. Zabrana saobraćaja će se odvijati u periodu od 27. 06. 2024. godine u 08:00 sati do 28. 06. 2024. godine do 23:00 sati. Ukida se autobusko stajalište kod Doma sindikata. Autobuski saobraćaj se u tom periodu preusmerava na ulicu Dušanovu.

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa prvenstvom prolaza u ulici Balkanskoj u potezu – od Trga kosovskih junaka do Čolak Antine ulice i to u periodu od 27. 06. 2024. godine u 08:00 sati do 28. 06. 2024. godine do 23:00 sati.

Ukidaju se autobuska stajališta na Trgu kosdovskih junaka.

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u ulici Gazimestanskoj od ulice Stevana Sinđelića do Trga kosovskih junaka, dana 28. 06. 2024. godine od 06:00 sati do 14:00 sati.

Autobuski saobraćaj sa Trga kosovskih junaka se preusmerava na ulicu Jug Bogdanovu.