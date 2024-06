Vidovdanski festival knjige pred Kruševljanima

U okviru Vidovdanskog festivala knjige održano je predstavljanje izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Kruševac u E-Čitaonici. Ove godine Festival je stavio fokus na lokalnu kulturnu baštinu i rad biblioteke, uključujući zbornike sa naučnih skupova, reprint izdanja starih dela i seriju „Akademija za pisce“

-Tokom tridesetih godina 20 veka u Kruševcu je bio običaj da se za Vidovdan organizuje festival knjige po čemu smo i nazvali ovaj naš festival. Prethodnih godina smo imali i goste – izdavače, međutim ove godine smo odlučili da predstavimo našu izglačku delatnost koja je vrlo bogata i koja u kontinuitetu traje skoro 50 godina. To je jedan način za popularizaciju same institucije, lokalne kulturne baštine, bibliotekarstva i književnika sa teritorije grada-kaže Snežana Nenezić, direktorka Narodne biblioteke.

Izdanja Narodne biblioteke su u nekoliko edicija, jedna od njih predstavlja zbornike sa naučnih skupova koji su se održali u biblioteci: skup o Dobrici Ćosiću, savremenoj srpskoj folkloristici, Moravskoj Srbiji, digitalnoj humanistici.

-Naša delatnost podrazumeva i reprint izdanja dela koja su se izgubila iz fondova javnih biblioteka jer je prošla jedna vremenska distanca. Kolege su najpre započele sa „Otmicom Kruševca“, a mi smo nastavili sa popularnim izdanjima Jelene J. Dimitrijević. Imamo posebnu celinu koja se zove „Akademija za pisce“ u saradnji sa izdavačkom kućom Agora i autorom Đorđem Pisarevim. Tu ediciju je sufinansiralo ministarstvo kulturu, a njen cilj je da kod naših korisnika izazove ljubav prema knjizi i da ih uvede u svet knjige na jedan popularan način.

Narodna biblioteka do sada je organizovala nekoliko vidovdanskih događaja – kaligrafske radionice, literarni konkurs, okrugli sto, a na Trgu kosovskih junaka će biti održana izložba „Žene sa dvora kneza Lazara“ i to na Vidovdan od 8 do 20 časova.

