Privrednici iz RO na Sajmu mode u Beogradu

Pedesetak privrednika, nastavnika i učenika Politehničke škole „Milutin Milanković“ posetilo je Sajam odeće i mode – Balkan fešn fer u Beogradu. Sajam je otvoren 8. i trajao je do 10. septembra, okupio je pedesetak tekstilnih kompanija iz Istambula, a izazvao je veliko interesovanje posetilaca

Razgovarali smo sa nekoliko tekstilnih preduzetnika iz Istanbula, koji su oduševljeni ovom sajamskom manifestacijom, Beogradom i Srbijom u celini.

Ozgur Deniz Yilmazer iz Istanbula, vlasnik i dizajner haljina i druge garderobe za žene u visokoj modi: -U svojoj firmi vodim poslove od dizajna do prodaje. U narukvice, nakit i garderobu stavljamo kamenčiće koji daju pozitivnu energiju i donose berićet. Svaki kamenčić ima posebno značenje, a u funkciji je povezivanja čoveka i prirode. Ljubičasta boja predstavlja dobru energiju što je malo poznato, a to je tako kod nas Turaka. Balske i druge haljine prave se od svile, satena i drugih visoko kvalitetnih materijala. Imaju vrhunski kvalitet, a cene im se kreću od 58 do 400 evra, kaže on.

Mehmet Kaya iz Istanbula proizvodi ženske bunde, kapute i jakne sa cenama od 250 do 300 evra. Firma postoji 30 godina, pokrenuo je njegov otac, a zapošljava 150 radnika. Ima mušterije iz Srbije i očekuje saradnju na višem nivou u narednom periodu. Fikret Arda je vlasnik firme MEFI iz Istanbula. Proizvodi jakne i drugu robu od prirodne kože, a firma radi 35 godina. U proizvodnji je zaposleno 80 radnika, u magazinu u Antaliji i u drugih 27 prodavnica ostala radna snaga, što ukupno čini 250 ljudi. On kaže da su pre 10 godina radili sa Srbijom, sada ne i zato su došli na Sajam da bi uspostavili saradnju.

O utiscima sa Sajma razgovarali smo i sa privrednicima Rasinskog okruga.

Gordana Radulović iz „Konfekcije Simić“: -Mi proizvodimo radna odela. Ostvarili smo kontakte za materijale za radna odela. Utisci su dobri. Izlagači su poslovni i ljubazni i sa njima smo razmenili mišljenja i iskustva. Bojan Pecić, vlasnik firme „Leganca“, kaže da je bilo dosta dobrih izlagača, kvalitetnih proizvođača. -Radimo za poznatog kupca u inostranstvu i nemamo proizvod za domaće tržište. Zadovoljan sam što je izloženo dosta prirodnih tkanina i što su proizvođači izložili vrlo kvalitetnu robu.

Pecić je i predsednik Grupacije tekstilaca u Privrednoj komori Srbije.

-U Srbiji radi oko 1.600 tekstilnih firmi, koje upošljavaju oko 69.000 radnika, a očekujemo i rast broja zaposlenih. Na Sajmu ima dobrih kreacija i baš je ispraćen modni trend. Grupne posete su dobre za privrednike, jer mogu da se sretnu, razgovaraju, dogovaraju, razmenjuju iskustva i uspostavljaju saradnju.

Konfekciju „Brami“ iz Aleksandrovca predstavljala je Nevena Petrašinović:

-Koleginica i ja uspostavile smo kontakte sa firmama iz Istanbula. Krajem oktobra ići ćemo na Sajam zaštite na radu. Radimo uniforme za vojsku od 2014. godine i to u prvom planu svečane. Iz Turske smo nabavljali tkanine, pa ćemo proširiti saradnju i ubuduće, a inače naši ukupni utisci su vrlo pozitivni.

Prema rečima Zorice Zajić iz butika „Katty“ ostvaren je kontakt sa firmama iz Turske, adekvatne njihovom programu: – Bilo je roba koje mi prodajemo, pa je vredelo videti kompletan asortiman proizvođača iz Istanbula. Gledali smo kožne jakne, kapute i drugu žensku garderobu za sezonu jesen/zima i bili oduševljeni. Daliborka Marković iz butika „Nina“ kaže da je ovaj Sajam lepo i značajno iskustvo: – Uspostavljeni su poslovni kontakti. Zanimala me je džins kolekcija, izloženi su odlični modeli u vrhunskom kvalitetu i to je više nego što sam očekivala.

U delegaciji je bilo i pet predmetnih nastavnica i trinaest učenica Tekstilnog smera Politehničke škole „Milutin Milanković“.

-Učenice Tekstilnog smera mogle su iz prve ruke da vide i da se upoznaju sa modnim svetom, odnosno da znanja iz teorije vide u praksi. Devojke su oduševljene modnom revijom i pune su pozitivnih utisaka i to ih motiviše za dalji rad u struci. I nastavnice su prezadovoljne eksponatima i vrhunskim kvalitetom proizvoda izloženih na Sajmu. Želim da istaknem da imamo odličnu saradnju sa RPK Kruševac, što je u interesu naših đaka, kaže nastavnica Ljiljana Anđelković.

Učenica Dijana Miletić kaže da sa Sajma nosi fenomenalni utisak: – Dobili smo nova saznanja i korisna iskustva od ovih firmi. Iduće godine bih opet posetila Sajam. Pozitivne utiske iznela je i učenica Anđela Žujković: – Volim da crtam. Dobila sam brojne inspiracije. Oduševljena sam lepim dizajnom odeće, a inače bilo je super u svemu.

Koordinatorka za industriju RPK Kruševac Aleksandra Aleksić je, sa direktorkom RPK Majom Marković, bila u vođstvu puta.

-Na inicijativu Odbora za tekstilnu industriju RPK Rasinskog okruga, uz podršku Ambasade Turske u Beogradu i organizatora Sajma Balkan fešn fer, obezbedili smo posetu ovoj značajnoj poslovnoj manifestaciji. Sajam mode – Balkan fešn fer se po prvi put organizuje u našoj zemlji. Na Sajmu su se predstavili proizvođači mode za žene, muškarce, kolekcija za decu, sportska odeća, donji veš, večernje toalete, tašne i obuća kao i industrija modnih dodataka. Ovakvi specijalizovani sajmovi su veoma značajni kako za pronalazak novih dobavljača, kupaca, ali isto tako i praćenja novina u oblasti materijala, tehnologija. Takođe, kao dodatni benefit organizovanih poseta je i umrežavanje privrednika na teritoriji Rasinskog okruga, razmena iskustva i razgovori o zajedničkoj saradnji.

Prema njenim rečima, Turska je značajan partner za poslovnu saradnju i u oblasti tekstila, a posebno za prediva, tkanine i modne dodatke. Ukupno pedesetak privrednika, nastavnika i đaka posetilo je Sajam uz podršku Ambasade Turske i organizatora manifestacije – Balkan tekstila. Sajam je posetila i prvi sekretar za privredu Ambasade Turske Jasemin Judže koja se pozitivno izjasnila o poseti naše delegacije.

-Nas očekuju brojne aktivnosti u narednom periodu i poseta sajmovima u Istanbulu i Bursi iz oblasti drvoprerade, pakovanja i ambalaže i poljoprivrede, istakla je gospođa Aleksić.

Živomir Milenković