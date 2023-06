Privrednici iz Rasinskog okruga na Kineskom sajmu u Budimpešti

PKS Regionalna privredna komora Kruševac u saradnji sa dugogodišnjim partnerom Centralnom logističkom zonom CECZ Budimpešta organizovala je posetu poslovnom sajmu privrede Republike Kine „Sajam kineskih brendova 2023“. Sajam se održava od 8 do 10. juna u Budimpešti na lokaciji Hung Expo. Izvršni organizator manifestacije je Kinesko centralno – evropsko logistička trgovinska zona CECZ Co. Ltd Budimpešta pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine NR Kine.

Za članove i partnere Regionalna privredna komora Kruševac organizovala je besplatnu posetu poslovnom sajmu privrede Republike Kine „CHINA BRAND FAIR 2023.

– „CHINA BRAND FAIR 2023“ se ove godine organizuje za internacionalne posetioce i idealno je mesto za upoznavanje kineske ekonomije i industrije, kao i novih vidova poslovne saradnje. Ove godine se očekuje oko 350 izlagača iz Kine iz 16 privrednih grana i prisustvo gostiju iz zemalja Centralne Evrope. Svi izlagači su provereni i odobreni od strane Ministarstva trgovine Republike Kine. Fokus manifestacije je na proizvođačima mehanizacije, automobilske industrije, elektronike, električne opreme, poljoprivrede, prehrambene industrije, metaloprerade, elektroindustrije, informacionih tehnologija, lake industrije, tekstilne industrije, manufakturnog zanatstva i drugo- kaže Maja Marković, direktorka RPK Kruševac.

Prema njenim rečima, RPK Kruševac prisustvovaće 12. juna na predstavljanju privrede kineske provincije Šandong u Beogradu, u organizacije Ambasade ove zemlje, a zatim će narednog dana njeni predstavnici posetiti kompaniju Valvoline u Kruševcu.

Ž. M.