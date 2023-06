Gradski servis za 09.06.2023.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana do 12 časova bez vode će biti Kruševac – Kralja Milutina (od Cara Lazara do Pećke), Pećka (od Prvomajske do Vojvode Mišića) i prateće ulice.

Takođe zbog kvara na vodovodnoj mreži danas do 15 časova bez vode će biti Begovo Brdo – Slovenska (od Cara Lazara do crpne

stanice) i prateće ulice; Čitluk – Cara Lazara (od stovarišta Plamen doškole).