Prijemni ispiti za specijalizovane srednje škole kad se steknu uslovi

– U toku je prijavljivanje učenika za polaganje prijemnog ispita za upis u specijalizovane srednje škole, Matematičku i Filološku gimnaziju, te za učenika sa posebnim sposobnostima za informatiku i računovodstvo, muzičke, baletske, likovne i druge talente. Kandidati za upis u specijalizovana odeljenja anketiraju se o uslovima u kojima bi se taj ispit mogao realizovati u kućnim uslovima- saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ukoliko se izdvoje prijemni ispiti kojima se proveravaju veštine poput crtanja, slikanja, sviranja, pevanja, igre i vajanja i razmatraju mogućnosti realizacije ispita koji su usmereni na papir/olovka u kućnim uslovima, u saopštenju Ministarstva navodi se došlo do zaključaka da su mnogobrojni učenici zainteresovani za ta specijalizovana odeljenja, ali da nemaju svi dostupnu opremu za realizaciju ispita na daljinu.



– Približno 10 odsto od do sada prijavljenih učenika nije u mogućnosti da polaže onlajn.

Da bi se ispoštovao jedan od bazičnih principa obrazovanja, a to je podjednaka dostupnost obrazovanja za sve učenike na celoj teritoriji Srbije, Ministarstvo će realizaciji ovih ispita pristupiti na dosadašnji način kada se epidemiološki rizici svedu na najmanju moguću meru – navodi se u saopštenju.



Do tada će srednjim školama, kako je saopštilo Ministarstvo, biti dostupni podaci o broju zainteresovanih učenika i predloženi načini organizacije besplatne onlajn pripremne nastave.

Napominje se i to da pojedine specijalizovane gimnazije već organizuju takav oblik pripreme za polaganje prijemnih ispita.

